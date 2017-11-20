С 20 ноября по 22 декабря Санкт-Петербургский Дом музыки впервые приглашает туляков на открытые мастер-классы проекта «Посольство мастерства», Занятия для юных музыкантов пройдут сразу по 4 специальностям: фортепиано, скрипка, саксофон, баян. Их проведут лауреаты международных конкурсов Олег Вайнштейн и Павел Милюков, доцент Андрей Большиянов, а также Заслуженные артисты России, профессоры Александр Дмитриев и Леонид Зайчик.

Активными участниками мастер-классов станут юные музыканты Тульской области, прошедшие отбор в центр для одарённых детей «Мастерская талантов», действующий на базе Тульской областной детской музыкальной школы им. Г. З. Райхеля . С октября нынешнего года ребята совершенствуют свои навыки, занимаясь с наставниками из колледжей области, размышляют и говорят о музыке на теоретических занятиях, познают себя на занятиях с педагогом-психологом. Сокровища Тульской земли и всей мировой культуры открываются для юных музыкантов во время экскурсий по музеям города.

В ближайшие дни ребята с гордостью и радостью будут заниматься с прекрасными музыкантами и педагогами, получая импульс к дальнейшему совершенствованию.

На мастер-классы приглашаются слушатели: преподаватели, студенты и учащиеся музыкальных учебных заведений. Вход свободный!

«Посольство мастерства» — уникальный проект Санкт-Петербургского Дома музыки и «Россотрудничества», проводящийся с 2012 года и включающий в себя выездные творческие встречи ведущих музыкантов в России, а также гастроли молодых солистов в Российских центрах науки и культуры в зарубежных странах.

Подробная информация на сайте: www.spdm.ru и todms.ru

расписание

20−21 ноября. Заслуженный артист России, профессор. Декан фортепианного факультета Петербургской консерватории. Проводит мастер-классы в музыкальных вузах Китая, Республики Корея и др. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства награждён Орденом Дружбы (2009).

4−5 декабря. Александр Дмитриев, баян. Заслуженный артист России, профессор. С 1977 года преподаёт на кафедре баяна и аккордеона Петербургской консерватории. Входит в элиту мирового баянного исполнительства. Многие ученики Александра Дмитриева стали лауреатами престижных международных конкурсов, в т. ч. «Кубка мира».

11−12 декабря. Андрей Большиянов, саксофон. Доцент Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов. Ведет классы саксофона и ансамбля в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств, возглавляет Детскую школу искусств № 19. Член жюри международных конкурсов, ведет мастер-классы в России и за рубежом.

13−14 декабря. Олег Вайнштейн, фортепиано. Лауреат международных конкурсов. Преподаватель Петербургской консерватории. Успешно совмещает педагогическую работу с концертной деятельностью, выступает в России и за рубежом.

21−22 декабря. Павел Милюков, скрипка. Выпускник Московской консерватории (класс Народного артиста России, профессора Владимира Иванова). Студент Венской консерватории (класс профессора Бориса Кушнира). Лауреат Международного конкурса им. Чайковского (Москва, 2015).