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Поэтический вечер студентов Литинститута «Дар речи»

Поэтический вечер студентов Литинститута «Дар речи»

В учебном корпусе № 1 ТГПУ им. Л. Н. Толстого выступят поэты из Литературного института им. Горького.Пять молодых поэтов выйдут на одну сцену, чтобы поделиться своим творчеством: интересным и разным. Также на вечере выступят студенты ТГПУ им. Толстого!

«ДАР РЕЧИ» — это концерт о том, зачем и кому нужны стихи.

Гостей ждут лучшие стихи, визуальное оформление, театральная атмосфера и возможность пообщаться с авторами после выступления.

Вход свободный.

 

Год назад студенты московского Литинститута им. Горького начали устраивать поэтические вечера. За это время было организовано 4 полноценных концерта (в том числе один выездной), а также совместные выступления с другими ВУЗами, поэтические конкурсы, постановки, батлы и встречи. Набравшись опыта и написав много новых стихов, авторы решили сделать небольшую вылазку за пределы Москвы и едут в четыре города: Череповец, Вологду, Тулу и Новомосковск.

Где и когда?
Первый корпус ТГПУ
Тула, Тула, ул.Менделеевская, 7
27 марта 2020, пятница
16:30
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Касса
Lumen
Купить билет
22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Ундервуд
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Пассажиры
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Чудо Люда
Купить билет
19 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
Nagart
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17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
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