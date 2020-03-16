Поэтический вечер студентов Литинститута «Дар речи»

В учебном корпусе № 1 ТГПУ им. Л. Н. Толстого выступят поэты из Литературного института им. Горького.Пять молодых поэтов выйдут на одну сцену, чтобы поделиться своим творчеством: интересным и разным. Также на вечере выступят студенты ТГПУ им. Толстого!

«ДАР РЕЧИ» — это концерт о том, зачем и кому нужны стихи.

Гостей ждут лучшие стихи, визуальное оформление, театральная атмосфера и возможность пообщаться с авторами после выступления.

Вход свободный.

Год назад студенты московского Литинститута им. Горького начали устраивать поэтические вечера. За это время было организовано 4 полноценных концерта (в том числе один выездной), а также совместные выступления с другими ВУЗами, поэтические конкурсы, постановки, батлы и встречи. Набравшись опыта и написав много новых стихов, авторы решили сделать небольшую вылазку за пределы Москвы и едут в четыре города: Череповец, Вологду, Тулу и Новомосковск.