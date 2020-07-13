Онлайн-курс Юлии Тупикиной «Как начать писать?» Занятие первое — «Настройка»
13 июля на «Октаве» стартует онлайн-курс лекций театрального и кино-драматурга Юлии Тупикиной. Как научиться писать мощные художественные драматургические тексты и пьесы? С чего начинается путь драматурга и литературного писателя? По какому принципу строится структура построения действительно интересной истории? Каким образом пишутся реалистичные диалоги? Об этом и многом другом онлайн-гости узнают на курсе «Как начать писать».
На первом занятии онлайн-гости узнают основные творческие принципы, необходимые для производства художественных текстов. Хаос и космос, уязвимость, точки заготовленных представлений, дидактика, противоречия и контраст, трансформация, гедонизм, черная краска, спортивный настрой — все это станет условием рождения настоящего внутреннего писателя. На занятии Юлия разберет ограничивающие убеждения, которые нужно преодолевать.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
13 июля 2020, понедельник
19:00
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽