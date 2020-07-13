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Онлайн-курс Юлии Тупикиной «Как начать писать?» Занятие первое — «Настройка»

Онлайн-курс Юлии Тупикиной «Как начать писать?» Занятие первое — «Настройка»

13 июля на «Октаве» стартует онлайн-курс лекций театрального и кино-драматурга Юлии Тупикиной. Как научиться писать мощные художественные драматургические тексты и пьесы? С чего начинается путь драматурга и литературного писателя? По какому принципу строится структура построения действительно интересной истории? Каким образом пишутся реалистичные диалоги? Об этом и многом другом онлайн-гости узнают на курсе «Как начать писать».

На первом занятии онлайн-гости узнают основные творческие принципы, необходимые для производства художественных текстов. Хаос и космос, уязвимость, точки заготовленных представлений, дидактика, противоречия и контраст, трансформация, гедонизм, черная краска, спортивный настрой — все это станет условием рождения настоящего внутреннего писателя. На занятии Юлия разберет ограничивающие убеждения, которые нужно преодолевать.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
13 июля 2020, понедельник
19:00
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1400 ₽
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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