Охота на танцы
В парке им. Белоусова пройдёт танцевальный опен-эйр. Посетители смогут поучавствовать в открытых и бесплатных уроках танцев. Также в этот день состоится традиционный опен-эйр по буги-вуги.
Начало опен-эйра по буги вуги в 19.00
По задумке желающие смогут «поохотиться» за интересными увлечениями, положительными эмоциями, новыми друзьями и массой других увлекательных моментов!
Вход на все мероприятия свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
19 августа 2018, воскресенье
13:00