Охота на танцы

В парке им. Белоусова пройдёт танцевальный опен-эйр. Посетители смогут поучавствовать в открытых и бесплатных уроках танцев. Также в этот день состоится традиционный опен-эйр по буги-вуги.

Начало опен-эйра по буги вуги в 19.00



По задумке желающие смогут «поохотиться» за интересными увлечениями, положительными эмоциями, новыми друзьями и массой других увлекательных моментов!

Вход на все мероприятия свободный.