афиша
афиша
Регистрация
Охота на танцы

Охота на танцы

В парке им. Белоусова пройдёт танцевальный опен-эйр. Посетители смогут поучавствовать в открытых и бесплатных уроках танцев. Также в этот день состоится традиционный опен-эйр по буги-вуги.

Начало опен-эйра по буги вуги в 19.00


По задумке желающие смогут «поохотиться» за интересными увлечениями, положительными эмоциями, новыми друзьями и массой других увлекательных моментов!

Вход на все мероприятия свободный.

 

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
19 августа 2018, воскресенье
13:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.