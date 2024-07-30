Новый автомобиль, пособия и путевки: какие льготы положены получившим травму на производстве

Расскажем, что делать, если человек пострадал на работе или получил профзаболевание.

За жителей региона, работающих по трудовому или гражданско-правовому договору, работодатель уплачивает в Отделение СФР по Тульской области страховые взносы по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. А значит, при наступлении страхового случая эти работники будут иметь право на ряд выплат и льгот от Соцфонда.

Подробнее о мерах поддержки граждан, получивших травму на рабочем месте или профессиональное заболевание, рассказал управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

— Какие денежные выплаты положены пострадавшему на производстве?

— При получении травмы или заболевания, связанного с трудовой деятельностью, жителям Тульской области положено пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от стажа. Максимальный размер выплаты — 435 136,16 руб.

Если медико-социальная экспертиза установит стойкую утрату трудоспособности, то Отделение СФР оформит гражданину единовременную и ежемесячную страховые выплаты.

Сумма единовременной выплаты зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности. Максимальный размер — 141 480,16 руб.

Размер ежемесячной выплаты может достигать 108 784,04 руб. и зависит от среднемесячного заработка и также степени утраты профессиональной трудоспособности.

Кроме того, если органы медико-социальной экспертизы установят, что гражданин нуждается в дополнительной медицинской помощи, она также будет оплачена за счет бюджетных средств.

— Можно ли вернуть деньги, потраченные в ходе лечения на лекарства?

— Расходы на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода Отделение СФР по Тульской области компенсирует в соответствии с программой реабилитации пострадавшего. Деньги выплачиваются по мере приобретения товаров на основании рецептов, товарных и кассовых чеков аптечных учреждений.

— Если после несчастного случая человеку понадобятся какие-либо устройства или приспособления для реабилитации, он сможет получить их бесплатно?

— Да. Если пострадавшему на производстве гражданину полагаются технические средства реабилитации, например протезно-ортопедические изделия, то получить их он может любым способом: выбрать получение готовых изделий по государственному контракту, воспользоваться компенсацией за приобретенный товар или оформить электронный сертификат и оплатить им техническое средство напрямую.

— Что положено пострадавшим людям далее в период восстановления и возвращения к привычной жизни?

— Отделение СФР помогает гражданам в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

Одна из самых востребованных мер поддержки у этой категории туляков — получение автотранспорта.

Так, пострадавших на производстве граждан Отделение СФР по Тульской области обеспечивает автомобилями. Сейчас это автомобили марки Lada Granta.

Оснащение транспортных средств соответствует индивидуальным особенностям и физическим возможностям новых владельцев: например, может быть установлено оборудование для ручного управления коробкой передач.

Транспортное средство выдается человеку 1 раз в 7 лет и оформляется в его собственность. По окончании этого срока оно заменяется новым, а прежнее остается в распоряжении хозяина.

Дополнительно в течение периода эксплуатации автомобиля Отделение СФР компенсирует затраты на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а также один раз оплатит капитальный ремонт. Главное, чтобы его цена не превышала 30% стоимости самого автомобиля.

— Куда обратиться и какие документы необходимо предоставить для получения автомобиля?

— Гражданам, пострадавшим на рабочем месте или получившим профзаболевание и имеющим право на получение автомобиля, после прохождения комиссии МСЭ нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Тульской области с соответствующим заявлением.

Главное условие: в рекомендациях бюро медико-социальной экспертизы должно значиться наличие соответствующих медицинских показаний и отсутствие противопоказаний к вождению.

— Будет ли возмещаться стоимость страховки автомобиля?

— Все граждане с инвалидностью, в том числе и утратившие здоровье на работе, которым транспорт необходим по медицинским показаниям, независимо от установленной им группы могут получить компенсацию стоимости полиса ОСАГО в размере 50% уплаченной премии. Это возможно при соблюдении одного из следующих условий:

гражданин с инвалидностью является страхователем транспортного средства;

гражданин с инвалидностью — собственник транспортного средства, допущенный к его управлению (с учетом него к управлению должно быть допущено не более двух человек), не являющийся страхователем;

страхователь транспортного средства является законным представителем ребенка с инвалидностью.

Если все организации, отвечающие за предоставление услуг, направили необходимые сведения в федеральные информационные системы, компенсация будет предоставлена региональным Отделением СФР автоматически. Если этого не произошло, нужно обратиться в клиентскую службу тульского регионального Отделения СФР с заявлением и документами, подтверждающими право. Сделать это можно в течение всего срока действия полиса, то есть на протяжении года.

— Можно ли получить денежную компенсацию вместо автомобиля?

— Да, можно. Если человек решит самостоятельно приобрести автомобиль, то Отделение СФР по Тульской области возместит ему расходы.

Для компенсации необходимо будет предоставить договор купли-продажи автомобиля, кассовый чек, ЭПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства. Автомобиль может быть как новым, так и б/у, любой страны производства. Сумма для компенсации зависит от модификации автомобиля, для компенсации используется цена ранее исполненного контракта.

— На какие еще льготы может рассчитывать пострадавший на производстве человек?

— По закону этой категории граждан также положено санаторно-курортное лечение. Это один из важнейших этапов реабилитации, способствует восстановлению здоровья и улучшению качества жизни.

Санаторно-курортное лечение предоставляется один раз в год всем без исключения пострадавшим, в программе реабилитации которых есть соответствующие рекомендации. Показания к санаторно-курортному лечению определяет лечащий врач.

Жители Тульской области могут получить путевки в реабилитационные центры, расположенные в Московской, Владимирской, Волгоградской, Астраханской областях, а также в Краснодарском крае.

Одновременно с предоставлением медицинской реабилитации отделение СФР обеспечит пострадавших граждан и сопровождающих их лиц бесплатным проездом к месту лечения и обратно. Оплатят и отпуск на весь период лечения (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска).

Сейчас путевки на санаторно-курортное лечение имеются в достаточном количестве.

В случае установленной нуждаемости жители региона могут обратиться по телефону 8 (4872) 32-18-23 или в ближайшую клиентскую службу с заявлением. Можно будет самостоятельно выбрать центр реабилитации и дату заезда из предложенных вариантов. При этом компенсация за самостоятельно приобретенную путевку законодательно не предусмотрена.

— Если после несчастного случая человек не сможет работать по прежней специальности, помогут ли ему?

— Если органы МСЭ установят, что продолжение предыдущей профессиональной деятельности стало невозможным и порекомендуют новую сферу деятельности, то Отделение СФР по Тульской области оплатит расходы на переобучение пострадавшего человека.

Договор на обучение Отделение СФР может заключить с организациями высшего, среднего или дополнительного образования.