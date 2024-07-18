Мадам Клико
Премьера:
18.07.2024
Режиссер:
Томас Нэппер
Актеры:
Хейли Беннетт, Наташа О'Киффи, Том Стерридж, Фиби Николлс, Лео Сутер, Бен Майлс, Сэм Райли, Пол Рис, Кристофер Вильерс, Кара Сеймур, Крис Ларкин, Энсон Бун, Иэн Коннингем, Сесили Клив
Жанр:
Биография, Драматический
Продолжительноcть:
89 минут
Возрастные ограничения:
18+
Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но потеряв горячо любимого мужа, ей пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. И все же обычная женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой еще при жизни. По сей день, спустя более чем два века, «Вдова Клико» является почетным гостем каждого светского раута.
Сегодня
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Синема Стар
|
22:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Синема Стар
|
22:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июля, суббота
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Синема Стар
|
22:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июля, воскресенье
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Синема Стар
|
22:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июля, понедельник
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июля, вторник
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июля, среда
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
22:30
|Синема Стар
|
20:20
22:20
21 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
22:30
|Синема Стар
|
20:20
22:20
22 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
22:30
|Синема Стар
|
20:20
23 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
22:30
|Синема Стар
|
20:20
24 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
22:30
|Синема Стар
|
20:20
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