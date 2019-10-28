Однодневный тур на Куликово Поле из Тулы
Накануне Дня народного единства, музей-заповедник «Куликово поле» приглашает в однодневную поездку на Куликово поле из Тулы.
В рамках экскурсионного тура отдел туризма и экскурсий предлагает посетить:
- Музей Куликовской битвы с экскурсией;
- Мемориал на Красном холме, где расположен старейший монумент воинской славы – памятник-колонна Дмитрию Донскому и храм Сергия Радонежского;
- Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. Здесь запланирована экскурсия по экспозиции «Дон. Вся история на берегах одной реки» и прогулка по территории.
Стоимость: 2250 р. с человека, до 16 лет – 1675 р., учащиеся старше 16 лет/ студенты/ пенсионеры – 2075 р.
В стоимость входит: трансфер по маршруту Тула – Куликово поле – Тула, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе. Записаться можно по телефону: +7 (4872) 36-28-34 (будни с 9.00 до 18.00) или по e-mail: tourism@kulpole.tula.net.
Где и когда?
Тула, роспект Ленина, 34а
3 ноября 2019, воскресенье
09:00
14 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
9 ноября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽