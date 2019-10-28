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Однодневный тур на Куликово Поле из Тулы

Однодневный тур на Куликово Поле из Тулы

Накануне Дня народного единства, музей-заповедник «Куликово поле» приглашает в однодневную поездку на Куликово поле из Тулы.

В рамках экскурсионного тура отдел туризма и экскурсий предлагает посетить:

  • Музей Куликовской битвы с экскурсией;
  • Мемориал на Красном холме, где расположен старейший монумент воинской славы – памятник-колонна Дмитрию Донскому и храм Сергия Радонежского;
  • Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. Здесь запланирована экскурсия по экспозиции «Дон. Вся история на берегах одной реки» и прогулка по территории.

Стоимость: 2250 р. с человека, до 16 лет – 1675 р., учащиеся старше 16 лет/ студенты/ пенсионеры – 2075 р.

В стоимость входит: трансфер по маршруту Тула – Куликово поле – Тула, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе. Записаться можно по телефону: +7 (4872) 36-28-34 (будни с 9.00 до 18.00) или по e-mail: tourism@kulpole.tula.net.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
3 ноября 2019, воскресенье
09:00
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Касса
Leo Abrahams
Купить билет
14 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пигмалион
Купить билет
22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
Купить билет
17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Тараканы!
Купить билет
23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Основы дизайна интерьера: термопечать на ткани
Купить билет
9 ноября, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
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