Однодневный тур на Куликово Поле из Тулы

Накануне Дня народного единства, музей-заповедник «Куликово поле» приглашает в однодневную поездку на Куликово поле из Тулы.

В рамках экскурсионного тура отдел туризма и экскурсий предлагает посетить:

Музей Куликовской битвы с экскурсией;

Мемориал на Красном холме, где расположен старейший монумент воинской славы – памятник-колонна Дмитрию Донскому и храм Сергия Радонежского;

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. Здесь запланирована экскурсия по экспозиции «Дон. Вся история на берегах одной реки» и прогулка по территории.

Стоимость: 2250 р. с человека, до 16 лет – 1675 р., учащиеся старше 16 лет/ студенты/ пенсионеры – 2075 р.

В стоимость входит: трансфер по маршруту Тула – Куликово поле – Тула, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе. Записаться можно по телефону: +7 (4872) 36-28-34 (будни с 9.00 до 18.00) или по e-mail: tourism@kulpole.tula.net.