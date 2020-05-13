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«Ночь музеев – 2020» в Тульском музее оружия в онлайн-формате

«Ночь музеев – 2020» в Тульском музее оружия в онлайн-формате

16 мая Тульский музей оружия приглашает присоединиться ко Всероссийской акции «Ночь музеев» в режиме онлайн. В 17:45 на сайте музея и его официальных страницах в социальных сетях состоится видеотрансляция торжественного открытия акции. В Год памяти и славы праздничную программу акции откроет оркестр русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского. Для зрителей прозвучат любимые песни военных лет.

В 18.00 состоится видеотрансляция незабываемого музыкально-театрализованного представления «Они сражались за Родину!» в исполнении уже полюбившегося многим военно-исторического театра «Несокрушимые» Музея оружия.
 
Всех эрудитов и знатоков истории приглашаем к участию в интернет-викторине «Оружие как символ Великой Победы», а для самых юных интернет-пользователей предлагаем увлекательный онлайн-конкурс «Музейка в поисках сокровищ», в котором ребята вместе с домовенком Музейкой заглянут в сокровищницу тульского «шлема».
 
Как попасть: зайти в назначенное время на сайт или в сообщества музея «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
16 мая 2020, суббота
17:45
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Касса
Мари Краймбрери
Купить билет
6 июня, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Остап Альтман
Купить билет
4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Российский Квартет саксофонистов
Купить билет
4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Lumen
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7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
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