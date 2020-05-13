«Ночь музеев – 2020» в Тульском музее оружия в онлайн-формате

16 мая Тульский музей оружия приглашает присоединиться ко Всероссийской акции «Ночь музеев» в режиме онлайн. В 17:45 на сайте музея и его официальных страницах в социальных сетях состоится видеотрансляция торжественного открытия акции. В Год памяти и славы праздничную программу акции откроет оркестр русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского. Для зрителей прозвучат любимые песни военных лет.

В 18.00 состоится видеотрансляция незабываемого музыкально-театрализованного представления «Они сражались за Родину!» в исполнении уже полюбившегося многим военно-исторического театра «Несокрушимые» Музея оружия.

Всех эрудитов и знатоков истории приглашаем к участию в интернет-викторине «Оружие как символ Великой Победы», а для самых юных интернет-пользователей предлагаем увлекательный онлайн-конкурс «Музейка в поисках сокровищ», в котором ребята вместе с домовенком Музейкой заглянут в сокровищницу тульского «шлема».