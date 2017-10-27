Ночь искусств в ГКЗ

Городской концертный зал и молодёжный театр-студия «МЮСЛИ» приглашают принять участие в программе «Театральная революция начинается с вешалки!».

В течение вечера будут проходить фотовыставка «Напролом, сквозь четвёртую стену», аукцион по обмену Чего-то на Что-то «Из сундуков бутафора», акция «Прорыв в будущее».

20.00 — 21.00 Мастер-класс по декорированию театральной маски (6+)

20.00 — 21.00 Мастер-класс по театральному гриму с фотосессией (6+)

20.30 Конкурс костюмов, сделанных своими руками. Дефиле «Модный переворот» (6+).

20.30 Мастер-класс по актёрскому мастерству. Импровизационный баттл. (16+)

21.30 Световое шоу «Сны» (театр огня «Эра») (6+)

21.45 Клоун-мим-спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли» (театр-студия «МЮСЛИ») (6+)

23.30 Экскурсия в закулисье «По ту сторону рампы» (вход по записи, цена билета 100 руб) (12+)

00.00 Хоррор-квест «Призрак бродит в закулисье» (вход по записи, цена билета 200 руб.) (18+)

Все мероприятия Ночи Искусств бесплатны за исключением экскурсии и хоррор-квеста. Телефон для справок 8−910−557−40−63.

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