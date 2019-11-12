В Доме-музее В.В. Вересаева состоится новая встреча «Нет тебя дороже» в рамках творческого проекта «Плюшкин магазин». Встреча посвящена Дню матери.

История «Плюшкина магазина», описанная В.В. Вересаевым в автобиографических «Воспоминаниях», связана с его мамой, основателем первого в Туле детского сада Елизаветой Павловной Смидович. «Плюшкин магазин», ставший в семье Смидовичей собирательным образом, местом сбора игрушек, в нашем проекте преобразуется в символ собирания творческих идей и их воплощения в жизнь всей семьей.

Гости встречи «Нет тебя дороже» узнают об истории Дня матери, о его обычаях и традициях в разных странах мира. Кроме этого участники мероприятия узнают о хранительнице семейного очага Смидовичей – Елизавете Павловне Смидович. В завершении все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению флористической открытки, которая станет отличным подарком к празднику.



Стоимость мастер-класса – 150 р.