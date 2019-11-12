афиша
афиша
Регистрация
Нет тебя дороже

Нет тебя дороже

В Доме-музее В.В. Вересаева состоится новая встреча «Нет тебя дороже» в рамках творческого проекта «Плюшкин магазин». Встреча посвящена Дню матери.

История «Плюшкина магазина», описанная В.В. Вересаевым в автобиографических «Воспоминаниях», связана с его мамой, основателем первого в Туле детского сада Елизаветой Павловной Смидович. «Плюшкин магазин», ставший в семье Смидовичей собирательным образом, местом сбора игрушек, в нашем проекте преобразуется в символ собирания творческих идей и их воплощения в жизнь всей семьей.

Гости встречи «Нет тебя дороже» узнают об истории Дня матери, о его обычаях и традициях в разных странах мира. Кроме этого участники мероприятия узнают о хранительнице семейного очага Смидовичей – Елизавете Павловне Смидович. В завершении все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению флористической открытки, которая станет отличным подарком к празднику.

Стоимость мастер-класса – 150 р.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
16 ноября 2019, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
Сергей Дроботенко
Купить билет
10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Summit
Купить билет
28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-1100 ₽
Юрий Николаенко в Туле
Купить билет
29 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Черная курица и Подземное королевство
Купить билет
29 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
Купить билет
24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.