«Слово пацана», сегодняшние ситкомы и съемки в Туле: Myslo обсудил тренды сериалов с кинокритиком

Фото предоставлено Никитой Карцевым.

Повысился ли спрос на «интеллектуальный» кинематограф после официального ухода Голливуда из репертуара кинотеатров? Почему сегодня выстреливают проекты с ностальгией и сложно ли снять ситком, который всем понравится?

— После 2022 года изменилась политика компаний, поставляющих фильмы в Россию. Нам предлагают смотреть фильмы, которые не были раньше на слуху. Стал ли российский зритель интересоваться «штучным» товаром?

— Я не видел, чтобы тот же «Кинопоиск» делился статистикой просмотра артхауса, хотя сервис уделяет внимание цифрам. Обычно они делятся рейтингом востребованных сериалов, фильмов и телевизионных проектов. В кинотеатрах говорят об очень большом падении авторского кино. Ушли голливудские ленты, которые поставляли блокбастеры со стомиллионным бюджетом. Вместе с ними — и артхаус.

— Почему?

— Кинорынок до 2022 года был устроен так: чтобы получить в прокат условных «Мстителей», надо было пакетом купить 5-10 фильмов, среди которых авторские картины. Прокатчики бы просто так не купили «артовые» фильмы из-за нерентабельности.

После ухода больших голливудских фильмов в прокате освободилось много места. Прошел Каннский кинофестиваль. Почти все фильмы, которые там были заметны, получили прокатное удостоверение. Купили те, которые подошли для показа в России.

Никакого запрета, в том числе и для американских независимых фильмов, сейчас нет.

Просто зрители не идут на это в кино.

— Так все же есть спрос на артхаус хотя бы в онлайн-кинотеатрах?

— Подборки артхауса всегда были на стримингах. Сейчас каталог авторских фильмов стал меньше из-за того, что кончились лицензии. Люди не смотрят артхаус. Артхаусные фильмы заставляют думать, подключаться к проблемам. Значит, у зрителей сейчас другие запросы.

— Сейчас в кинотеатрах развит параллельный импорт. Какие рейтинги у «подпольных» голливудских фильмов?

— Параллельный импорт и нелегальный прокат голливудских блокбастеров составляют большую долю в прокате и собирают колоссальные суммы. Например, «Головоломка-2», «Стражи галактики — 3» имеют такие сборы, которые не конкурируют с «Чебурашкой» или тем же «Повелителем ветра». Это очень интересное явление, потому что в интернете эти фильмы называют по-другому из-за процедуры предпоказа, люди узнают о премьерах через сарафанное радио. Эти картины не рекламируют, но при этом они собирают полные кинозалы.

К слову, в «Стражах галактики — 3» в кульминационной сцене собачка в скафандре СССР спасает всех персонажей. Этот персонаж прописан с большой любовью без ёрничества и намеков на холодные войны.

Люди, с которыми я это смотрел, испытывали эмоции, как на футбольном матче, когда забивают гол. И этих чувств не заменит авторское кино.

— Сейчас вокруг много ностальгии по сериалам и фильмам нулевых. Снимают сиквел «Папиных дочек», после смерти Анастасии Заворотнюк все ринулись пересматривать «Мою прекрасную няню». Почему в России не получается снимать хорошие ситкомы?

— Когда мы смотрим кино и сериалы двадцатилетней давности, мысленно откатываемся к тому периоду, где нет разногласий. Тот же бизнесмен, которого играет Жигунов, или няня Вика не имеют никаких лишних ассоциаций.

С другой стороны, мне кажется, это еще и тоска по времени, когда не было больших серьезных кризисов. Все было лучезарно и идеалистично. Сегодня такой сериал невозможно сделать. Если и получаются успешные сериалы — то на травмирующей почве.

— Например?

— «Слово Пацана». Это история про травмированных людей в очень жестких условиях. Может быть, именно такие истории находят отклик, потому что люди видят отражение себя на экране. Удивительно, что параллельно подобным историям выстреливает фильм «Чебурашка», где все залито солнцем и в главной роли уютная ушастая фигура, знакомая всем с детства.

Получается так, что с одной стороны — Чебурашка, с другой — жесткие пацаны с улиц, которые борются за справедливость, униженные и оскорбленные.

Когда Бондарчук снимал «9 роту» про Афганистан, тема была немного замолчанная. Федор Бондарчук сделал большой блокбастер, и он сам про это говорит: «В этом фильме страна проиграла ту войну, а ребята ее выиграли», несмотря на то, что всех перекосило, кроме одного персонажа. Со «Словом пацана» произошло то же самое.

Вообще, ностальгия всегда работает. В Голливуде это также прослеживается: у каждого нового поколения своя версия «Бэтмена», «Человека-паука», «Русалочки». Например, «Ромео и Джульетту» переснимают каждый раз (новая экранизация, а также переосмысление шекспировской истории появлялись на Западе примерно каждые 10 лет. — Прим. авт.). Меняются представления общества о мужчине-герое. Вчера это был Харрисон Форд, сегодня это персонаж, который рефлексирует о своих поступках, сомневается, чуть ли не плачет.

— Так почему же русские ситкомы сейчас не выстреливают?

— Чтобы появился популярный ситком, нужно, чтобы все были согласны с наборами правил, по которым он будет построен. Чтобы никого ничто не будоражило.

Новые «Реальные пацаны», «Папины дочки», «Физрук» возможны, когда у всех одинаковое отношение к бандиту из 90-х: он бандит, он преступник, но он решает.

Поэтому все с невероятным восторгом воспринимали персонажа Нагиева из «Физрука». Сегодня такого нет. Поэтому и переснимают то, что работало когда-то.

Российский зритель не видит отражения своих проблем в современном кино. Поэтому он и перестает его смотреть. Ведь человеку хочется пойти в кино, чтобы найти тот сюжет, который волнует в реальной жизни, обсудить его с кем-то — а этого нет. Сейчас у нас снимают сказки, фэнтези, переснимают советскую классику либо агрессивное кино, где есть четкое деление на своих и чужих…

— Тула становится неким местом паломничества у киношников. В центре снимали сцены для сериалов. В скором времени в Алексинском районе над своим проектом планирует работать Никита Михалков. Что нужно регионам, чтобы организовать кинопроизводство на высоком уровне?

— Нужно, на мой взгляд, прежде всего осознать, зачем это самому региону. В тех городах, где активно работают или только появляются кинофестивали, существует практика рибейтов. Там есть понимание со стороны руководства, что кино и кинематографисты (как из условной Москвы, так и местные) — это важно и нужно. Соответственно, довольно быстро начинает происходить достаточно бурная жизнь.

Кино действительно преображает жизнь города, причем не всегда напрямую. Вот в фильме «Левиафан» все очень трагично, но он буквально заново нанес Териберку на карту России, превратил ее в место активного туризма. Мы видим все больше фильмов, снятых в Калининграде (в том числе и в конкурсе международных кинофестивалей), Перми, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке.