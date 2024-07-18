Где в Туле не будет света 19 июля

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Рогожинская, 21-35 (нечётн.), 22-46 (чётн.), 34-а,
- ул. Демьянова, 9-а, 17-а, 19-а, 9-19 (нечётн.),
- ул. Будённого, 85-93 (нечётн.), 102, 104,
- ул. Академика Павлова, 34, 34-а, 34-б, 34-в, 38, 40-а,
- ул. Рязанская, 3-в, 3-е, 3-и, 3-ж, 3-д,
- пер. Городской, 48, 48-а, 48-е,
- 4-й Волоховский пр-д, 1-б,
- пос. Скуратово: пос. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3,
- ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
- ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
- ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.).