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  5. 18 июля: таинственные семена из Китая и умный ошейник для кошек - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
18 июля: таинственные семена из Китая и умный ошейник для кошек

18 июля: таинственные семена из Китая и умный ошейник для кошек

Утро доброе! Мы как всегда с порцией хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле ожидается гроза и до +31 градуса.

Дойл Креншоу, обычный огородник из Арканзаса (США), был озадачен, когда получил неожиданную посылку из Китая. Вместо обещанных украшений там оказались таинственные семена. 

Несмотря на обеспокоенность местных властей, которые опасались, что Дойл может вырастить вредное инвазивное растение, огородник решился рискнуть и посадить эти семена. Его любопытство и стремление к экспериментам оказались сильнее страха перед возможными последствиями.

К удивлению Дойла, из таинственных семян выросло растение, похожее на кабачок, которое стремительно набирало размеры.

Несмотря на конфликт с местными властями, Дойл Креншоу продолжает свой эксперимент, решительно противостоя любым попыткам помешать ему. Эта история о смелом огороднике, который бросает вызов неизведанному и идет наперекор установленным правилам.

Верим в себя и включаем Smash Mouth - All Star.

Новосибирская команда разработчиков создала инновационный ошейник для кошек, способный отслеживать состояние их здоровья. Устройство оснащено датчиками и микропроцессором, встроенными в компактный ошейник, который не причиняет дискомфорта животному.

Ключевая особенность ошейника - алгоритм машинного обучения (ML), который анализирует звуки, издаваемые кошкой. Если звуки указывают на болезненное или нервозное состояние, владелец получает уведомление на смартфон с рекомендациями по дальнейшим действиям - от визита к ветеринару до успокаивающих поглаживаний.

Отмечается, что аналогов такого умного ошейника на российском рынке пока нет. Популярные зарубежные устройства ограничиваются только мониторингом состояния питомца по фотографиям. 

Точные сроки выхода и стоимость умного ошейника пока не раскрываются. Однако ясно, что это инновационное решение, способное значительно упростить жизнь владельцев кошек и своевременно отслеживать их самочувствие.

Взгляните на эти фотографии и вы поймете, насколько многообразен и удивителен наш мир. От невероятных природных явлений до уникальных животных - каждый кадр заставляет восхищаться красотой и могуществом природы.

Эти снимки доказывают, что даже самые обыденные вещи могут выглядеть необычно, если посмотреть на них под другим углом. Природа полна сюрпризов, которые стоит открывать и изучать.

Хорошего настроения!

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сегодня, в 06:00 0

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