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Музейный праздник «Дню Победы посвящается»

Музейный праздник «Дню Победы посвящается»

9 Мая не просто праздник. Этот великий день почитают не только в России, но и во многих других странах мира, пострадавших от захватчиков. День Победы — праздник каждого россиянина. Сложно найти человека, которого не коснулась бы война. В каждой семье хранят память своего героя.

В преддверии Дня Победы сотрудники подготовили для своих посетителей праздничную программу: квест по выставке «В двух шагах от войны», интерактивные станции, музыкальное занятие «Дорога на Берлин», экскурсии по экспозиции «Земля героев», квест «Ключ истории. Конкурсы и викторины, мастер-классы, фотографии на память в исторических костюмах.

Всё это превратит поход в музей в увлекательное путешествие по героической истории края. Также участники мероприятия смогут принять участие в акции «Солдаты Победы».

Стоимость:
квесты: взрослые -200 р., пенсионеры, студенты, кольники — 150 р.; занятия: взрослые — 250 р., пенсионеры, студенты, школьники — 150 р.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
1 мая 2018, вторник
10:00
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2 мая 2018, среда
10:00
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