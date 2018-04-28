Музейный праздник «Дню Победы посвящается»

9 Мая не просто праздник. Этот великий день почитают не только в России, но и во многих других странах мира, пострадавших от захватчиков. День Победы — праздник каждого россиянина. Сложно найти человека, которого не коснулась бы война. В каждой семье хранят память своего героя.



В преддверии Дня Победы сотрудники подготовили для своих посетителей праздничную программу: квест по выставке «В двух шагах от войны», интерактивные станции, музыкальное занятие «Дорога на Берлин», экскурсии по экспозиции «Земля героев», квест «Ключ истории. Конкурсы и викторины, мастер-классы, фотографии на память в исторических костюмах.

Всё это превратит поход в музей в увлекательное путешествие по героической истории края. Также участники мероприятия смогут принять участие в акции «Солдаты Победы».

Стоимость:

квесты: взрослые -200 р., пенсионеры, студенты, кольники — 150 р.; занятия: взрослые — 250 р., пенсионеры, студенты, школьники — 150 р.