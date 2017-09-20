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Международная ночь летучих мышей

Международная ночь летучих мышей

Тульский экзотариум приглашает отметить Международную ночь летучих мышей.

В ночь с 20 на 21 сентября отмечается один из самых удивительных природоохранных праздников — Международная ночь летучих мышей, призванная сохранить этих созданий в дикой природе. Считается, что после дня осеннего равноденствия летучие мыши начинают искать места для перезимовок, и в это время нуждаются в усиленной охране. В мире около 900 видов летучих мышей, то есть каждое 4 млекопитающее, многие из которых находятся на грани исчезновения.

Мало какое животное обладает такой богатой мистической биографией, как летучая мышь. Из-за своеобразной внешности, необъяснимых до недавнего времени способностей и образа жизни в представлении человека она снискала для себя плохую славу. Это привело к уничтожению зверьков просто из-за предрассудков!

Тульский экзотариум приглашает развеять суеверный страх, узнать, кто же такие летучие мыши. Невероятно, но у них и человека гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд! Этим вечером удастся побывать в шкуре летучей мыши, и самим испытать, каково это — не смотреть на мир глазами, а разными способами чувствовать его. Каждый посетитель станет обладателем своей собственной «летучей мыши»!

Участие в мероприятии по предварительной записи по тел. 47−53−92. 

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
23 сентября 2017, суббота
18:00
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