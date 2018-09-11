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(не)СТРАШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

(не)СТРАШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

22 сентября двери Тульского областного экзотариума открыты для самых любознательных туляков и гостей города, желающих разобраться в мистической биографии летучих мышей, раз и навсегда развеять предрассудки, которые веками преследовали милых животных из — за их ночного образа жизни.


Никакого страха и никаких суеверий! Между человеком и этими зверьками намного больше общего, чем кажется на первый взгляд. В субботу вечером всем желающим удастся побывать в шкуре летучей мыши, испытать, каково это — не смотреть на этот мир глазами, а в буквальном смысле чувствовать его. Сотрудники Экзотариума с радостью будут сопровождать посетителей в удивительный мир ночных животных, с которыми удастся познакомиться поближе. Никто не уйдет без собственной «летучей мыши»!


Участие в мероприятии и заказ билетов по предварительной записи. Тел: 47−53−92.

 

Время проведения мероприятия: с 18:00 до 22:00.

 

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
22 сентября 2018, суббота
18:00
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