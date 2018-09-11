(не)СТРАШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

22 сентября двери Тульского областного экзотариума открыты для самых любознательных туляков и гостей города, желающих разобраться в мистической биографии летучих мышей, раз и навсегда развеять предрассудки, которые веками преследовали милых животных из — за их ночного образа жизни.



Никакого страха и никаких суеверий! Между человеком и этими зверьками намного больше общего, чем кажется на первый взгляд. В субботу вечером всем желающим удастся побывать в шкуре летучей мыши, испытать, каково это — не смотреть на этот мир глазами, а в буквальном смысле чувствовать его. Сотрудники Экзотариума с радостью будут сопровождать посетителей в удивительный мир ночных животных, с которыми удастся познакомиться поближе. Никто не уйдет без собственной «летучей мыши»!



Участие в мероприятии и заказ билетов по предварительной записи. Тел: 47−53−92.

Время проведения мероприятия: с 18:00 до 22:00.