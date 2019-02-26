МаслеНИЦЦА на Искре

8−11 марта новое городское пространство «Искра» приглашает всех на один из самых ярких, веселых, шумных праздников — Масленица. Мы предлагаем всем встретить весну во французском стиле и каждому гостю окунуться в атмосферу Прованса.

8 марта

Программа во дворе «Искры» посвященная женскому дню.

13.00- 22.00 — развлечения и конкурсы для детей; французская музыка; работа фотозон.

13.00−17.00 — маркет дизайн-изделий и здоровой еды.

13.00−17.00 — «Фестиваль красоты».

18.00 — 22.00 — гастрономическая ярмарка.

19.00 — 20.00 — открытый микрофон «Признайся в любви».

9 марта

Программа во дворе.

13.00- 22.00 — детские активности с конкурсами; французская музыка; работа фотозон; мимы.

13.00−17.00 — маркет дизайн-изделий и здоровой еды.

18.00−22.00 — гастрономическая ярмарка.

С 19.00 — спектакль «Тормашки». Театр МЮСЛИ.

10 марта

Программа во дворе.

13.00- 22.00 — детские активности с конкурсами; французская музыка; работа фотозон.

13.00−17.00 — маркет дизайн-изделий и здоровой еды.

14.00−17.00 — конкурс «Битва блинопеков».

17.00−18.00 — розыгрыш призов конкурса «#зиманаискре».

18.00−22.00 — гастрономическая ярмарка.

18.00−22.00 — закрытие масленицы.

21.00−22.00 — сжигание альтернативного чучела.

Вход свободный.