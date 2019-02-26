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МаслеНИЦЦА на Искре

МаслеНИЦЦА на Искре

8−11 марта новое городское пространство «Искра» приглашает всех на один из самых ярких, веселых, шумных праздников — Масленица. Мы предлагаем всем встретить весну во французском стиле и каждому гостю окунуться в атмосферу Прованса.

8 марта

Программа во дворе «Искры» посвященная женскому дню.
13.00- 22.00 — развлечения и конкурсы для детей; французская музыка; работа фотозон.

13.00−17.00 — маркет дизайн-изделий и здоровой еды.
13.00−17.00 — «Фестиваль красоты».
18.00 — 22.00 — гастрономическая ярмарка.
19.00 — 20.00 — открытый микрофон «Признайся в любви».

9 марта

Программа во дворе.
13.00- 22.00 — детские активности с конкурсами; французская музыка; работа фотозон; мимы.
13.00−17.00 — маркет дизайн-изделий и здоровой еды.
18.00−22.00 — гастрономическая ярмарка.
С 19.00 — спектакль «Тормашки». Театр МЮСЛИ.

10 марта

Программа во дворе.
13.00- 22.00 — детские активности с конкурсами; французская музыка; работа фотозон.
13.00−17.00 — маркет дизайн-изделий и здоровой еды.
14.00−17.00 — конкурс «Битва блинопеков».
17.00−18.00 — розыгрыш призов конкурса «#зиманаискре».
18.00−22.00 — гастрономическая ярмарка.
18.00−22.00 — закрытие масленицы.
21.00−22.00 — сжигание альтернативного чучела.

Вход свободный.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
8 марта 2019, пятница
10:00
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9 марта 2019, суббота
10:00
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10 марта 2019, воскресенье
10:00
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