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Марафон военных песен

Марафон военных песен

В День Победы на проспекте Ленина 83-б (ост. Стадион) будет работать полевая кухня, и прозвучат музыкальные композиции военных лет в исполнении известного тульского аккордеониста и художественного руководителя кавер-группы Jazzophrenia Сергея Воробьева.

в 13:00 Мобильная интерактивная площадка развернется у ТЦ СПАР. Военные песни будут звучать в течение 3 часов. Музыкант Сергей Воробьев планирует воссоздать образ русского солдата и атмосферу армейской самодеятельности с помощью живого звука аккордеона.

Марафон военных песен и полевая кухня в День Победы уже стали традицией для компании СПАР и Сергея Воробьева. Третий год сеть супермаркетов организует такую интерактивную площадку в разных районах Тулы.

В этом году к уличному концерту присоединится Тульский мясокомбинат.

в период работы полевой кухни у ТЦ СПАР вместе с традиционной армейской кашей туляки продегустируют тульскую Сосиску71.

 

 

Вход свободный.

 

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