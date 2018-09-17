На вокзале станции «Жданка» доброй традицией стало проводить литературно-музыкальные вечера. Темой этой встречи станет время года — осень.

«Литературный вокзал» проводится совместно с Богородицким литературным объединением БЛОК. Творческий клуб, занимающийся приумножением литературных традиций города, уже не первый раз соберётся в стенах музейной экспозиции железнодорожного вокзала.

Встречи эти не случайны: ведь когда-то вокзал служил не только местом для ожидания поезда, но своеобразным культурным центром, где проводились различные концерты и вечера. За три года существования «Литературного вокзала» к мероприятию присоединились литераторы и музыканты из Узловой, Новомосковска, Тулы, Липецка. На сей раз темой литературно-музыкальной встречи станет время года — осень.

Вход свободный.