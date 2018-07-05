Литературный вокзал. Дню семьи, любви и верности посвящается

На вокзале станции Жданка стало доброй традицией организовывать литературно-музыкальные вечера. «Литературный вокзал» проводится совместно с Богородицким литературным объединением БЛОК. Творческий клуб, занимающийся приумножением литературных традиций города, уже не первый раз соберется в стенах музейной экспозиции железнодорожного вокзала. Встречи эти не случайны: ведь когда-то вокзал служил не только местом для ожидания поезда, но своеобразным культурным центром, где проводились различные концерты и вечера. В «День семьи, любви и верности» гости музея смогут вновь насладиться поэтическими и музыкальными произведениями!



Вход свободный