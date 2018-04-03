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Кто ты из Демидовых?

Кто ты из Демидовых?

Отвечая на подготовленные вопросы, расположенные на специальном баннере, участники теста выяснят для себя кто им ближе из Демидовых - суровый Никита или эксцентричный Прокофий. А может, амбициозный Анатолий или щедрый Николай!

Проходя тест, посетители также узнают интересные малоизвестные факты из жизни разных представителей династии промышленников, меценатов, коллекционеров и путешественников Демидовых.

По итогам квеста участники получают памятный диплом.

Стоимость: по цене входного билета.

Где и когда?
Историко-мемориальный музей Демидовых
24 апреля 2018, вторник
10:00
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25 апреля 2018, среда
10:00
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26 апреля 2018, четверг
10:00
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