Кто ты из Демидовых?
Отвечая на подготовленные вопросы, расположенные на специальном баннере, участники теста выяснят для себя кто им ближе из Демидовых - суровый Никита или эксцентричный Прокофий. А может, амбициозный Анатолий или щедрый Николай!
Проходя тест, посетители также узнают интересные малоизвестные факты из жизни разных представителей династии промышленников, меценатов, коллекционеров и путешественников Демидовых.
По итогам квеста участники получают памятный диплом.
Стоимость: по цене входного билета.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 9
24 апреля 2018, вторник
10:00
25 апреля 2018, среда
10:00
26 апреля 2018, четверг
10:00
27 апреля 2018, пятница
10:00
28 апреля 2018, суббота
10:00
29 апреля 2018, воскресенье
10:00