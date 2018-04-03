Кто ты из Демидовых?

Отвечая на подготовленные вопросы, расположенные на специальном баннере, участники теста выяснят для себя кто им ближе из Демидовых - суровый Никита или эксцентричный Прокофий. А может, амбициозный Анатолий или щедрый Николай!

Проходя тест, посетители также узнают интересные малоизвестные факты из жизни разных представителей династии промышленников, меценатов, коллекционеров и путешественников Демидовых.

По итогам квеста участники получают памятный диплом.

Стоимость: по цене входного билета.