Исторический квест: формула ратной победы

Каким девизом руководствовались древнерусские воины? Чтобы его узнать, предстоит пройти по экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» и заполнить кроссворд. По пути к разгадке можно узнать интересные факты, связанные с военным делом эпохи Средневековья, об особенностях изучения Куликовской битвы, увидеть, что сохранило для нас Куликово поле.

Предварительная запись в Музейном комплексе «Куликово поле» по телефонам: +7 48743 4 36 01, +7 906 534 35 73 или по e-mail: visitkp@kulpole.ru

Стоимость: посетители до 16 лет — 100 руб./ чел., другие категории — 250 руб./ чел.