афиша
афиша
Регистрация
Годовщина подвига «Варяга»

Годовщина подвига «Варяга»

Мероприятие начнется панихидой по погибшим морякам у храма Казанской иконы Божьей матери и продолжится митингом и возложением цветов к памятнику В. Ф. Руднева.

На площадке перед музеем торжественным маршем пройдут курсанты филиала Военной Академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого (г. Серпухов).

Для гостей мероприятия будет проведена экскурсия по Музею командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева и музыкальная программа «Песни под гитару», а также продемонстрирован фрагмент видеофильма «Крейсер «Варяг”". Дети смогут принять участие в занятиях по программе святорусского богатырства от Тульской богатырской заставы Всероссийской школы православной культуры «Русский богатырь». Будет работать полевая кухня.

Где и когда?
Музей В.Ф. Руднева
Музей В.Ф. Руднева
деревня Савино, Тульская область, деревня Савино, 43
10 февраля 2017, пятница
11:00
 В календарь
 В календарь
+2
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика