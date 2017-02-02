Годовщина подвига «Варяга»

Мероприятие начнется панихидой по погибшим морякам у храма Казанской иконы Божьей матери и продолжится митингом и возложением цветов к памятнику В. Ф. Руднева .

На площадке перед музеем торжественным маршем пройдут курсанты филиала Военной Академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого (г. Серпухов).