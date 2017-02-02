Годовщина подвига «Варяга»
Мероприятие начнется панихидой по погибшим морякам у храма Казанской иконы Божьей матери и продолжится митингом и возложением цветов к памятнику
На площадке перед музеем торжественным маршем пройдут курсанты филиала Военной Академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого (г. Серпухов).
Для гостей мероприятия будет проведена экскурсия по Музею командира крейсера «Варяг»
Где и когда?
деревня Савино, Тульская область, деревня Савино, 43
Тел.: 8 (48734) 4-15-29
10 февраля 2017, пятница
11:00