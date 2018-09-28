Фотопроект «Тургеневские девушки в дворянском доме»
Этот рекламный проект посвящен 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, русского писателя -реалиста, поэта, публициста, драматурга, переводчика. Его цель — через визуализацию образа тургеневской девушки, являющейся одним их литературных брендов писателя, привлечь внимание к дворянскому дому, которым является Дом-музей
Викторины, фотосъемки, костюмированные дефиле по залам дворянского дома — это и многое другое ожидает участниц.
Полная программа:
Викторина «Что мы знаем о Смидовичах» позволит выделить участниц фотосессии. Вопросы викторины посвящены жизни и творчеству
Первые 5 человек, правильно ответившие на них, получают право бесплатной фотосессии в интерьерах Дома-музея
В. В. Вересаева, общения с визажистами и фотографами Тулы.
10.00 - 14.00 - Фотосъемка с победителями викторины в интерьерах Дома-музея
18.30 - Торжественное закрытие проекта.
Девушкам — участницам фотосессии — будут вручены благодарственные письма, сертификаты от фотографов. Также они смогут получить бесплатную экскурсию по экспозиции Дома-музея
Участие бесплатное.