афиша
афиша
Регистрация
Фотопроект «Тургеневские девушки в дворянском доме»

Фотопроект «Тургеневские девушки в дворянском доме»

Этот рекламный проект посвящен 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, русского писателя -реалиста, поэта, публициста, драматурга, переводчика. Его цель — через визуализацию образа тургеневской девушки, являющейся одним их литературных брендов писателя, привлечь внимание к дворянскому дому, которым является Дом-музей В. В. Вересаева, к творчеству И. С. Тургенева, к русской истории и литературе.

Викторины, фотосъемки, костюмированные дефиле по залам дворянского дома — это и многое другое ожидает участниц.

Полная программа:

1-6 октября

 Викторина «Что мы знаем о Смидовичах» позволит выделить участниц фотосессии. Вопросы викторины посвящены жизни и творчеству В. В. Вересаева, а также деятельности представителей дворянского рода Смидовичей, к которому принадлежит писатель. Вопросы будут размещены на странице Дома-музея В. В. Вересаева в ВКонтакте.

Первые 5 человек, правильно ответившие на них, получают право бесплатной фотосессии в интерьерах Дома-музея В. В. Вересаева, общения с визажистами и фотографами Тулы.

9, 12, 13 октября

10.00 - 14.00 -  Фотосъемка с победителями викторины в интерьерах Дома-музея В. В. Вересаева. Проект будет реализован благодаря творческому сотрудничеству музея с тульским визажистом Еленой Кондратьевой и фотографом Еленой Ковальской. Кондратьева и Ковальская создадут лиричные женские образы, отражающие красоту литературных героинь, созданных И. С. Тургеневым на страницах своих произведений.

26 октября

 18.30 - Торжественное закрытие проекта.

Девушкам — участницам фотосессии — будут вручены благодарственные письма, сертификаты от фотографов. Также они смогут получить бесплатную экскурсию по экспозиции Дома-музея В. В. Вересаева.

Участие бесплатное.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
1 октября 2018, понедельник
10:00
 В календарь
 В календарь
2 октября 2018, вторник
10:00
 В календарь
 В календарь
3 октября 2018, среда
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.