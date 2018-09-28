Фотопроект «Тургеневские девушки в дворянском доме»

Этот рекламный проект посвящен 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, русского писателя -реалиста, поэта, публициста, драматурга, переводчика. Его цель — через визуализацию образа тургеневской девушки, являющейся одним их литературных брендов писателя, привлечь внимание к дворянскому дому, которым является Дом-музей В. В. Вересаева , к творчеству И. С. Тургенева , к русской истории и литературе.

Викторины, фотосъемки, костюмированные дефиле по залам дворянского дома — это и многое другое ожидает участниц.

Полная программа:

1-6 октября

Викторина «Что мы знаем о Смидовичах» позволит выделить участниц фотосессии. Вопросы викторины посвящены жизни и творчеству В. В. Вересаева , а также деятельности представителей дворянского рода Смидовичей, к которому принадлежит писатель. Вопросы будут размещены на странице Дома-музея В. В. Вересаева в ВКонтакте.

Первые 5 человек, правильно ответившие на них, получают право бесплатной фотосессии в интерьерах Дома-музея В. В. Вересаева , общения с визажистами и фотографами Тулы.

9, 12, 13 октября

10.00 - 14.00 - Фотосъемка с победителями викторины в интерьерах Дома-музея В. В. Вересаева . Проект будет реализован благодаря творческому сотрудничеству музея с тульским визажистом Еленой Кондратьевой и фотографом Еленой Ковальской. Кондратьева и Ковальская создадут лиричные женские образы, отражающие красоту литературных героинь, созданных И. С. Тургеневым на страницах своих произведений.

26 октября

18.30 - Торжественное закрытие проекта.

Девушкам — участницам фотосессии — будут вручены благодарственные письма, сертификаты от фотографов. Также они смогут получить бесплатную экскурсию по экспозиции Дома-музея В. В. Вересаева .

Участие бесплатное.