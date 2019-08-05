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Физкульт-уроки в Экзотариуме

Физкульт-уроки в Экзотариуме

10 августа экспозиция «Под пологом тропического леса» ждет детей и взрослых на физкульт-уроки!

В 10.00 от здания Экзотариума в ЦПКиО им. П. П. Белоусова стартует экспедиция скандинавской ходьбы по Центральному парку. Что нужно для участия?.. Сами палки для тренировки и желание узнать побольше об обитателях тульской «зеленой жемчужины»! Мероприятие бесплатное!

В 11.00 на площадке перед Экзотариумом (при благоприятной погоде), или в лектории Экзотариума (если с погодой не повезет) состоится открытый урок «ZOOйога» от студии «Своя йога». Не упустите возможность провести время приятно и с пользой!

В 12.00 на первом этаже экспозиции посетители Экзотариума смогут поучаствовать в мастер-классе по чирлидингу! Зажигательные ритмы, обучение новым движениям и отличное настроение гарантируется!

В 16.00 всех гостей Экзотариума ждет уникальная авторская экскурсия в стиле «стенд-ап» от известного герпетолога, популяризатора науки и, по совместительству, зав. экспозицией Дарьи Змеевой.

Стоимость: взрослый — 300 р., студенты/до 16 лет — 150 р., пенсионеры — 100 р.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
10 августа 2019, суббота
10:00
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10 августа 2019, суббота
11:00
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10 августа 2019, суббота
12:00
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