Погода 21 июля: в Туле возможен кратковременный дождь с грозой

Воздух прогреется до до +27℃.

В воскресенье в Тульской области будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер западной четверти 5-10 м/с, температура по области +22…+27C. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.