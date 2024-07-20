Погода 21 июля: в Туле возможен кратковременный дождь с грозой

В воскресенье в Тульской области будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер западной четверти 5-10 м/с, температура по области +22…+27C. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Воздух прогреется до до +27℃.
В воскресенье в Тульской области будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер западной четверти 5-10 м/с, температура по области +22…+27C. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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