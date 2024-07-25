На передовой правосудия: тульские следователи рассказали о буднях своей нелегкой профессии

В преддверии профессионального праздника Myslo поговорил с руководителями следственных отделов города Тулы.



Алексей Толстиков, руководитель следственного отдела по Пролетарскому району Тулы.

— Почему вы стали следователем?

— Изначально это юношеская романтика и максимализм. Я понял, что хочу стать следователем, благодаря информационной политике правоохранительных органов. В новостях постоянно рассказывают о каких-то раскрытых преступлениях, вот и мне показалось это весьма интересным. Помогать людям, ловить злодеев и выводить их на чистую воду.

— Были еще какие-то увлечения у юного студента Алексея Толстикова?

— Очень нравилось играть футбол. Да и по сей день я стараюсь поддерживать себя в форме. Периодически собираемся с коллегами и, как в детстве, гоняем мяч на футбольном поле, периодически участвуем в соревнованиях.

— Вы уже 12 лет в этой структуре, помните самое первое дело?

— Да, конечно. Преступление было связано с лишением жизни местного жителя. Двое обвиняемых, один из них несовершеннолетний, в Плавске насмерть забили знакомого. Без какой-либо причины. Более того, они с какой-то необъяснимой жестокостью подожгли жертве волосы, вставили спички в глаза и сожгли их. Тогда-то я и понял, что нет предела человеческой жестокости.

— А какое дело за 12 лет запомнилось вам больше всего?

— Убийство девушки в Тепло-Огаревском районе. Запомнилось, потому что это была не пьяная поножовщина, а хладнокровное продуманное убийство. Мужчина пришел к своей бывшей девушке и трижды ударил её ножом. Несмотря на то, что он являлся сыном чиновника, справедливость восторжествовала: мы задержали преступника и отправили его в суд. Приговором ему было назначено наказание в виде 14,5 года колонии.

— Порекомендуете молодежи идти в следователи или лучше им поберечь нервную систему и отправиться, допустим, в футболисты?

— Если чувствуете в себе желание стать следователем, не сомневайтесь и идите в эту профессию. Каждый человек должен принести пользу обществу, а работа следователем — отличный шанс, чтобы это сделать. Служба хоть и занимает много времени, однако не мешает любимым увлечениям и спорту.

Николай Ханин, руководитель следственного отдела по Зареченскому району Тулы.

— Каким набором характеристик должен обладать следователь и что привело в профессию вас?

— Работа следователя — это в первую очередь работа с людьми и жизненными ситуациями. Важно быть психологически устойчивым даже к самым тяжёлым последствиям, чтобы суметь наладить контакт с людьми. Следователь должен иметь развитое аналитическое, логическое мышление, наблюдательность, внимательность, широкий кругозор и быструю реакцию. Я понял, что буду идти по линии юриспруденции еще в 9-м классе. Но не конкретизировал. Лишь на 2-м курсе я выбрал уголовно-правовую специализацию и связал жизнь с правоохранительными органами.

— В России очень популярны фильмы и сериалы про следователей. Насколько телевизионная картинка отличается от реальной жизни?

— Ну, в работе киношных следователей все предельно просто: есть злодей, который к концу серии или фильма обязан «расколоться». В реальности все гораздо тяжелее: мало кто идет на контакт и спешит признаться в совершении преступления. Юлят и водят за нос до последнего.

— За 13 лет вашей службы часто приходилось сталкиваться с негативным отношением людей — как потерпевших, так и преступников?

— Были моменты, когда нам кричали: мол, ни за что взяли человека, он со всем двором здоровался, не он убийца! И родственники потерпевших высказывались в духе, что очень долго ищем злодеев. К этим моментам надо относиться с пониманием. Ты не можешь всем угодить — надо действовать по закону. За 13 лет моей работы могу сказать, что мне не стыдно посмотреть людям в глаза за каждое проведенное следственное действие или завершенное уголовное дело.

— Самое яркое дело в вашей карьере?

— Тяжело выбрать конкретное дело. Скорее, категория дел. Тех, о которых ты не расскажешь своим детям и внукам. Это преступления против несовершеннолетних. Убийства и прочее. Наиболее тяжело переживать все эти случаи — очень трудно эмоционально.

— Есть ли какие-то элементы психологической защиты от тех ужасов, с которыми вы почти каждый день сталкиваетесь на работе?

— Для следователя достаточно сложен первый год. Потом перестраиваешься, переламываешь в себе что-то обывательское и отключаешь эмоции на месте преступления. Плюс помогает семья — работа остается на работе.

— Порекомендовали бы своим детям пойти в следователи?

— Сейчас мой четырехлетний сын говорит, что станет руководителем следственного отдела. Но я бы не стал целенаправленно подталкивать к выбору такой карьеры. Думаю, это должен быть осознанный выбор.

Светлана Деева, руководитель следственного отдела по Центральному району Тулы.

— Почему вы стали следователем?

— В детстве любила читать детективы. Я думала, что работа следователя точно такая же, как и в книжках, — романтика, да и только. Конечно, в реальности все оказалось немного не так, но до сих пор каждый день на нашей работе узнаешь много нового. Сталкиваешься не только с интересными, но и образованными и талантливыми людьми.

— Как работают следователи сегодня?

— Задача следствия — это установление истины, обеспечение принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление. В составе оперативно-следственной группы следователи выезжают на место преступления, собирают доказательства, улики, назначают экспертизы по изъятым доказательствам, дактилоскопические исследования. Затем на основе собранного материала принимают решение — возбуждать уголовное дело или нет. Не могу не отметить, что в настоящее время сильно изменилось отношение людей к полиции: свидетели и потерпевшие доверяют сотрудникам. Большинство из них не стараются что-то скрыть или утаить.

— Вы более 20 лет в профессии, помните самое первое дело?

— Это было расследование со слезами на глазах, как говорится. Я, молодая девушка, арестовала юную девчонку, которая ограбила на улице мужчину. Было морально тяжело, так как мы близкие по возрасту люди, но с такими разными судьбами. Но закон есть закон — девочку отправили в СИЗО, а потом и в колонию, так как преступление было совершено в условиях рецидива, то есть неоднократно.

— С какими делами приходится сталкиваться чаще всего?

— Преступления коррупционной направленности. Каждый раз эти дела оставляют новые эмоции — разные сферы деятельности, разные сферы жизни. Собрать доказательства очень сложно, ведь преступники здесь очень умные люди. Идет настоящая интеллектуальная битва. И какое внутреннее удовлетворение получаешь, когда собранные улики помогают торжеству справедливости.

— Какие люди попадаются на удочку мошенников?

— Отнюдь не дураки. Ведь множество преступлений происходит из-за доверчивости граждан. В 70% случаев люди доверяют словам без документального подтверждения. Доверяют и незнакомцам, главное — красивые слова. Свою роль играет и желание заработать легкие деньги, азарт самих потерпевших. Люди чаще всего до последнего не могут отказаться от надежды получить куш: даже когда правоохранители прямым текстом заявляют, что человека обманули, он свято верит, что получит свои деньги.

— Чем увлекаетесь в свободное от работы время?

— Люблю готовить. Считаю, что самые простые блюда — самые вкусные. Например, берем форель, маринуем в лимоне и специях, потом на гриль её, подаем с овощами и наслаждаемся!

Антон Аниканов, исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Привокзальному району Тулы.

— Как вы решили стать следователем?

— Решение стать следователем пришло, когда я после института служил в армии. Был в районном суде в Реутове. Посмотрел на работу следователей, заинтересовался, решил попробовать. Назначение на должность следователя в Плавском отделе получил в 2019 году. Затем меня перевели в Привокзальный следственный отдел города Тулы.

— Много интересных дел было в первый год работы?

— Не много. В первый год ты только учишься работе, вникаешь. В основном это какие-то бытовые преступления, по которым довольно быстро выходили на преступников и привлекали их к ответственности. Вспоминается только преступление в Донском, совершенное в условиях неочевидности. Тогда в частном секторе было обнаружено тело мужчины с разбитой головой. Камер видеонаблюдения нигде не было, очевидцев произошедшего — тоже, каких-либо прямых доказательств, указывающих на злоумышленника, не было. Несколько дней понадобилось для установления причастного лица. Им оказался знакомый потерпевшего, который в ходе конфликта ударил его металлической трубой по голове. Мужчина сознался в содеянном, судом в отношении него вынесен обвинительный приговор.

— Какая высшая точка в карьере следователя?

— Молодым следователям сначала надо просто работать, не думая о карьерном росте. Повышать квалификацию практикой. А в дальнейшем — нет ничего невозможного. Главное, ставить перед собой амбициозные, но реалистичные цели.

— Как справляетесь с трудностями профессии?

— Бывают моменты, когда голова откровенно идет кругом от объемов работы и минимальных сроков для ее выполнения, ведь иногда даже малейшее промедление не позволит добыть нужные доказательства. Здесь очень многое зависит от внутреннего настроя. В конце концов ты придешь к нужному и правильному решению. Когда ситуация против тебя или что-то не получается — не стоит отчаиваться, нужно лишь перевести дыхание, попробовать посмотреть на ситуацию с другой стороны.

— Есть дело, которое вам запомнилось больше всего?

— Скорее всего, это резонансное преступление, совершенное двумя иностранными гражданами в городке Чекалине. 5 июня 2022 года в отдел полиции «Суворовский» позвонила 50-летняя женщина, которая рассказала, что на нее и ее мужа напали нанятые ей рабочие из Таджикистана. Женщину избили, связали, и, угрожая ножом, заставили открыть сейф, из которого вытащили 4 млн рублей, после чего изнасиловали и, связав, выкинули в бассейн. Кроме этого, злоумышленники украли планшет, мобильный телефон и ювелирные изделия. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было обнаружено тело 52-летнего хозяина дома. Мужчину жестоко избили, от полученных травм он скончался на месте, а подозреваемые сбежали. Но несмотря на все их уловки, преступников удалось поймать и отправить в колонию.

— От чего зависит раскрываемость и как повысить этот показатель?

— Раскрываемость зависит от наших усилий и полноты принимаемых нами мер как на первоначальном этапе работы следствия «по горячим следам», так и кропотливой напористой работы по делам, приостановленным в прошлые годы. Повышается она в результате слаженной работы межу следователями и оперативными сотрудниками, применения правильно выбранной тактики и методики, а также использования возможностей современных судебных экспертиз и, не менее важно, неравнодушия и участия граждан. Последнее для нас имеет очень большое значение.