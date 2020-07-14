Домашняя конференция в «Типографии»
17 июля во дворе «Типографии» пройдет Домашняя конференция.
Ограничений по темам нет, потому что на свете слишком много интересного и полезного.
Напоминаем, что докладчиком может стать каждый! Если хотите выступить на ближайшей конференции, то можете заполнить форму на сайте.
Вам пришлют подробные инструкции, поддержат морально и помогут подготовиться к выступлению, если вам это нужно.
Зачем быть докладчиком?
- чтобы увидеть, как ваши знания откликаются другим;
- чтобы попрактиковаться выступать: перед небольшой аудиторией и в неформальной обстановке это безопасно;
- чтобы побыть "среди своих", которым интересно то же.
Зачем быть слушателем?
- чтобы взять пользы у обычных людей, похожих на вас (а не слушать очередные советы недосягаемых экспертов);
- чтобы обсудить свои интересы с тем, кому они тоже близки;
- чтобы убедиться, что вы тоже так можете, и в следующий раз стать докладчиком.
Доклад длится 10-20 минут + пара минут на вопросы слушателей. После конференции можно остаться пообщаться с докладчиками и друг с другом.
Встреча пройдёт во дворе Типографии. Соблюдайте социальную дистанцию!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 июля 2020, пятница
19:00
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
26 июля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2200-2400 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽