Домашняя конференция в «Типографии»

17 июля во дворе «Типографии» пройдет Домашняя конференция.

Ограничений по темам нет, потому что на свете слишком много интересного и полезного.

Напоминаем, что докладчиком может стать каждый! Если хотите выступить на ближайшей конференции, то можете заполнить форму на сайте

Вам пришлют подробные инструкции, поддержат морально и помогут подготовиться к выступлению, если вам это нужно.

Зачем быть докладчиком?

чтобы увидеть, как ваши знания откликаются другим;

чтобы попрактиковаться выступать: перед небольшой аудиторией и в неформальной обстановке это безопасно;

чтобы побыть "среди своих", которым интересно то же.

Зачем быть слушателем?

чтобы взять пользы у обычных людей, похожих на вас (а не слушать очередные советы недосягаемых экспертов);

чтобы обсудить свои интересы с тем, кому они тоже близки;

чтобы убедиться, что вы тоже так можете, и в следующий раз стать докладчиком.

Доклад длится 10-20 минут + пара минут на вопросы слушателей. После конференции можно остаться пообщаться с докладчиками и друг с другом.

Встреча пройдёт во дворе Типографии. Соблюдайте социальную дистанцию!