Детские сезоны

18 марта в ДК Металлургов состоится фестиваль детского театрального творчества.

Актёрское мастерство, различные жанры, оригинальные решения — всё это покажут вам ребята из театральных студий и коллективов Тулы и Тульской области.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы актерскому мастерству, сценической речи, изготовлению театральных масок и пр.

Вход свободный.