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Детские сезоны

Детские сезоны

18 марта в ДК Металлургов состоится фестиваль детского театрального творчества.

Актёрское мастерство, различные жанры, оригинальные решения — всё это покажут вам ребята из театральных студий и коллективов Тулы и Тульской области.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы актерскому мастерству, сценической речи, изготовлению театральных масок и пр.

Вход свободный.

 

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Хабиб
Купить билет
29 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1300 ₽
Папа
Купить билет
28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Felidae
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)
Купить билет
1 апреля, среда 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Гран-Куражъ
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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