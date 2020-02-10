Детские сезоны
18 марта
Актёрское мастерство, различные жанры, оригинальные решения — всё это покажут вам ребята из театральных студий и коллективов Тулы и Тульской области.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы актерскому мастерству, сценической речи, изготовлению театральных масок и пр.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Металлургов, 22
18 марта 2020, среда
10:00
29 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽