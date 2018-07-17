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День змей

День змей

Являясь специализированным зоопарком рептилий, экзотариум практически всё время своего существования популяризирует знания о змеях и их родственниках.

С 2008 года туляки и гости города приходят на сколь необычный, столь и притягательный праздник «День змей».

Здесь можно не только узнать основные сведения о змеях, их значении в природе и жизни человека, но и попробовать себя в роли герпетолога!

Россия — северная страна, разнообразием этих рептилий не отличается, все, что с ними связано, окутано мифами и поверьями, их заочно боятся. На празднике в экзотариуме посетители смогут рассмотреть и потрогать множество неядовитых змей разных видов, узнают о том, как они размножаются, зачем линяют, почему жизненно необходимы людям и можно ли их приручить.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
21 июля 2018, суббота
12:00
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