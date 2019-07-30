День железнодорожника

В отделе Богородицкого дворца-музея на станции «Жданка» состоится праздничная программма в честь Дня железнодорожника.

Программа рассчитана на детей и взрослых. Если ваши дети с удовольствием играют с детской железной дорогой, а на прогулке с восхищением наблюдают за движущимися составами — собирайтесь всей семьёй и приходите к нам. В рамках музейного занятия ребята узнают, что брали с собой в дорогу путешественники XIX столетия, как они одевались и как выглядели паровозы и железные дороги. Также в программе — викторины и весёлые игры.

Вход свободный.