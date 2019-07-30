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День железнодорожника

День железнодорожника

В отделе Богородицкого дворца-музея на станции «Жданка» состоится праздничная программма в честь Дня железнодорожника.

Программа рассчитана на детей и взрослых. Если ваши дети с удовольствием играют с детской железной дорогой, а на прогулке с восхищением наблюдают за движущимися составами — собирайтесь всей семьёй и приходите к нам. В рамках музейного занятия ребята узнают, что брали с собой в дорогу путешественники XIX столетия, как они одевались и как выглядели паровозы и железные дороги. Также в программе — викторины и весёлые игры.

Вход свободный.

Где и когда?
Жданка, железнодорожная станция (Богородицк)
3 августа 2019, суббота
12:00
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