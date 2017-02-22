День молдавской культуры в Туле

27 февраля 2017 года Центр народного творчества Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» с целью сохранения, развития и поддержки национальных культур народов, проживающих на территории Тульской области, пропаганды единения людей разных национальностей, проводит «День молдавской культуры».

В ходе мероприятия будут показаны традиции молдавского праздника «Мэрцишор».

В мероприятии примет участие молдавская национальная группа д. Лобжа Дубенского района Тульской области и танцевальный коллектив «Мэрцишор» Ассоциации молдавской молодёжи в России г. Москва.

Предлагаем Вам познакомиться с богатой и самобытной молдавской культурой, получить навыки и умения по изготовлению традиционных молдавских кукол «мэрцишоров», а также открыть для себя красоту и очарование молдавского языка, песни, танца, продегустировать национальные блюда молдавской кухни.

Контактный телефон: 70-43-58 – Грисенко Антонина Петровна.