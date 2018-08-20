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День города в Туле и Тульской области

День города в Туле и Тульской области

На День города туляков ждет насыщенная праздничная программа. Центром торжеств 8 сентября станет Тула, которая отмечает 872-й день рождения: гостей ждут новые площадки, велогонка «Горный король», турнир «Сила Тулы», фестиваль духовых оркестров «Фанфары тульского кремля».


Торжественное открытие праздника состоится в 12.00, а в 21.00 на сцену  главной площади города выйдет Макс БАРСКИХ

  • 9.00 - работа тематических интерактивных площадок: «Новые знания – новые возможности»; «Тула-Новогодняя столица»; «Тула туристическая»; «Тула патриотическая. Служба по контракту» (площадь Ленина)
  • 9.00 - международный легкоатлетический марафон (старт от пл. Ленина)
  • 10.00 - гастрономическая выставка-продажа «Тульские сласти» (ул. Менделеевская)
  • 10.00 - велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров (пр. Ленина)
  • 12.00 - Чемпионат по силовому экстриму – «Сила Тулы». Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города Тулы. Праздничный концерт-награждение «Тула – город новых возможностей». Награждение участников Международного легкоатлетического забега (площадь Ленина)
  • 13.00 - Открытие памятника « Юным тулякам-оружейникам» (сквер у проходных оружейного завода)
  • 16.00 - Парад духовых оркестров Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». (Пл. Ленина)
  • 18.30 - концертная программа на площади Ленина: Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, тульские исполнители.
  • 21.00 - Макс Барских
  • 21.45 - Пиротехническое шоу
  • 22.00 - праздничный фейерверк

В честь праздника состоится торжественное открытие Набережной. Начало в 12.00

  • 12.00 - Мероприятия на набережной реки Упы
  • 14.00 - начало работы Пролетарской набережной реки Упы. Гостей ждут:
  1. Городской пикник
  2. Спортивные площадки
  3. Фестиваль аниматоров
  4. Шашлык – пати
  5. «Тульская сковорода»
  6. Фестиваль красок
  7. Фестиваль светящихся шариков
  8. Караоке марафон
  9. Концертная программа
  10. Праздничный фейерверк

Вход на все мероприятия свободный

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
8 сентября 2018, суббота
09:00
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Набережная Упы
Тула, Тула, набережная Упы
8 сентября 2018, суббота
12:00
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