День города в Туле и Тульской области
На День города туляков ждет насыщенная праздничная программа. Центром торжеств 8 сентября станет Тула, которая отмечает 872-й день рождения: гостей ждут новые площадки, велогонка «Горный король», турнир «Сила Тулы», фестиваль духовых оркестров «Фанфары тульского кремля».
Торжественное открытие праздника состоится в 12.00, а в 21.00 на сцену главной площади города выйдет Макс БАРСКИХ
- 9.00 - работа тематических интерактивных площадок: «Новые знания – новые возможности»; «Тула-Новогодняя столица»; «Тула туристическая»; «Тула патриотическая. Служба по контракту» (площадь Ленина)
- 9.00 - международный легкоатлетический марафон (старт от пл. Ленина)
- 10.00 - гастрономическая выставка-продажа «Тульские сласти» (ул. Менделеевская)
- 10.00 - велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров (пр. Ленина)
- 12.00 - Чемпионат по силовому экстриму – «Сила Тулы». Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города Тулы. Праздничный концерт-награждение «Тула – город новых возможностей». Награждение участников Международного легкоатлетического забега (площадь Ленина)
- 13.00 - Открытие памятника « Юным тулякам-оружейникам» (сквер у проходных оружейного завода)
- 16.00 - Парад духовых оркестров Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». (Пл. Ленина)
- 18.30 - концертная программа на площади Ленина: Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, тульские исполнители.
- 21.00 - Макс Барских
- 21.45 - Пиротехническое шоу
- 22.00 - праздничный фейерверк
В честь праздника состоится торжественное открытие Набережной. Начало в 12.00
- 12.00 - Мероприятия на набережной реки Упы
- 14.00 - начало работы Пролетарской набережной реки Упы. Гостей ждут:
- Городской пикник
- Спортивные площадки
- Фестиваль аниматоров
- Шашлык – пати
- «Тульская сковорода»
- Фестиваль красок
- Фестиваль светящихся шариков
- Караоке марафон
- Концертная программа
- Праздничный фейерверк
Вход на все мероприятия свободный
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
8 сентября 2018, суббота
09:00
Тула, Тула, набережная Упы
8 сентября 2018, суббота
12:00