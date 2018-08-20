День города в Туле и Тульской области

На День города туляков ждет насыщенная праздничная программа. Центром торжеств 8 сентября станет Тула, которая отмечает 872-й день рождения: гостей ждут новые площадки, велогонка «Горный король», турнир «Сила Тулы», фестиваль духовых оркестров «Фанфары тульского кремля».



Торжественное открытие праздника состоится в 12.00, а в 21.00 на сцену главной площади города выйдет Макс БАРСКИХ

9.00 - работа тематических интерактивных площадок: «Новые знания – новые возможности»; «Тула-Новогодняя столица»; «Тула туристическая»; «Тула патриотическая. Служба по контракту» (площадь Ленина)

- работа тематических интерактивных площадок: «Новые знания – новые возможности»; «Тула-Новогодняя столица»; «Тула туристическая»; «Тула патриотическая. Служба по контракту» (площадь Ленина) 9.00 - международный легкоатлетический марафон (старт от пл. Ленина)

- международный легкоатлетический марафон (старт от пл. Ленина) 10.00 - гастрономическая выставка-продажа «Тульские сласти» (ул. Менделеевская)

- гастрономическая выставка-продажа «Тульские сласти» (ул. Менделеевская) 10.00 - велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров (пр. Ленина)

- велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров (пр. Ленина) 12.00 - Чемпионат по силовому экстриму – «Сила Тулы». Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города Тулы. Праздничный концерт-награждение «Тула – город новых возможностей». Награждение участников Международного легкоатлетического забега (площадь Ленина)

- Чемпионат по силовому экстриму – «Сила Тулы». Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города Тулы. Праздничный концерт-награждение «Тула – город новых возможностей». Награждение участников Международного легкоатлетического забега (площадь Ленина) 13.00 - Открытие памятника « Юным тулякам-оружейникам» (сквер у проходных оружейного завода)

- Открытие памятника « Юным тулякам-оружейникам» (сквер у проходных оружейного завода) 16.00 - Парад духовых оркестров Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». (Пл. Ленина)

- Парад духовых оркестров Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». (Пл. Ленина) 18.30 - концертная программа на площади Ленина: Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, тульские исполнители.

- концертная программа на площади Ленина: Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, тульские исполнители. 21.00 - Макс Барских

- Макс Барских 21.45 - Пиротехническое шоу

- Пиротехническое шоу 22.00 - праздничный фейерверк

В честь праздника состоится торжественное открытие Набережной. Начало в 12.00

12.00 - Мероприятия на набережной реки Упы

- Мероприятия на набережной реки Упы 14.00 - начало работы Пролетарской набережной реки Упы. Гостей ждут: