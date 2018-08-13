День чирлидинга и мажореток на «Газоне»
В молодежном пространстве «Газон» пройдут мероприятия, посвященные истории возникновения и развития чирлидинга и спортивных мажореток.
Гостей ждёт:
- 17.00 - начнет работу фотозона
- 18.00 состоится мастер-класс по чирлидингу от Брежневой Елены, тренера и вице-президента РФСДЮОО «Федерация чир спорта Тульской области». На мастер-классе посетители разучат танец с помпонами и проведут флешмоб.
Также гости смогут принять участие в съёмках видеоклипа.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
13 августа 2018, понедельник
17:00