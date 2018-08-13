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День чирлидинга и мажореток на «Газоне»

День чирлидинга и мажореток на «Газоне»

В молодежном пространстве «Газон» пройдут мероприятия, посвященные истории возникновения и развития чирлидинга и спортивных мажореток.

Гостей ждёт:

  • 17.00 - начнет работу фотозона
  • 18.00 состоится мастер-класс по чирлидингу от Брежневой Елены, тренера и вице-президента РФСДЮОО «Федерация чир спорта Тульской области». На мастер-классе посетители разучат танец с помпонами и проведут флешмоб.

Также гости смогут принять участие в съёмках видеоклипа.

Вход свободный.

Где и когда?
Газон, молодежное пространство
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
13 августа 2018, понедельник
17:00
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