14 февраля в Большом зале «Октавы» в честь Дня всех влюбленных пройдет показ сборника короткометражек про настоящую любовь «Близость».

Это премьерное кино для тех, кому разбивали сердца и для тех, кто сам их разбивал, а значит — кинопроизведения для нас всех.

В собрание вошли несколько кинопроизведений:

Нет (Россия) , режиссер — Иван Петухов, 18 минут, 2018.

В соответствующем случаю ресторане молодой мужчина делает предложение любимой девушке и получает неожиданный отказ. Несостоявшиеся жених и невеста остаются вместе еще на несколько часов, пытаясь разобраться в случившемся, но, главное, в самих себе.

(Россия) режиссер — Иван Петухов, 18 минут, 2018. В соответствующем случаю ресторане молодой мужчина делает предложение любимой девушке и получает неожиданный отказ. Несостоявшиеся жених и невеста остаются вместе еще на несколько часов, пытаясь разобраться в случившемся, но, главное, в самих себе. Яна — это Аня наоборот (Россия), режиссер — Яна Гладких, 16 минут, 2018.



В вагоне электрички Мытищи-Москва только и разговоров, что о любви. Два друга музыканта идут по составам, поют и выясняют отношения. А между тем жена одного из них прыгает на железнодорожные пути, получив анонимный букет. Но спустя столетие даже броситься под поезд из-за любви получается нелепо.

(Россия), режиссер — Яна Гладких, 16 минут, 2018. В вагоне электрички Мытищи-Москва только и разговоров, что о любви. Два друга музыканта идут по составам, поют и выясняют отношения. А между тем жена одного из них прыгает на железнодорожные пути, получив анонимный букет. Но спустя столетие даже броситься под поезд из-за любви получается нелепо. Извините, я ищу комнату для пинг-понга и свою девушку (Германия), режиссер — Бернхард Венгер, 22 минуты, 2018.



Девушка и парень приезжают вместе на горный оздоровительный курорт. Вдруг они ссорятся и девушка исчезает. Поиск девушки заканчивается для юноши поиском самого себя. Среди альпийских красот, окруженный смешными персонажами и попавший в нелепые обстоятельства, главный герой начинает новую главу в своей жизни.

(Германия), режиссер — Бернхард Венгер, 22 минуты, 2018. Девушка и парень приезжают вместе на горный оздоровительный курорт. Вдруг они ссорятся и девушка исчезает. Поиск девушки заканчивается для юноши поиском самого себя. Среди альпийских красот, окруженный смешными персонажами и попавший в нелепые обстоятельства, главный герой начинает новую главу в своей жизни. Синхронный перевод (Венгрия), режиссер — Барнабаш Тот, 17 минут, 2018.



Иногда быть переводчиком-синхронистом чрезвычайно скучно. Во время конференции в Праге два переводчика-синхрониста с венгерского понимают, что их слушает только один человек. Они начинают соперничать за внимание слушательницы.

(Венгрия), режиссер — Барнабаш Тот, 17 минут, 2018. Иногда быть переводчиком-синхронистом чрезвычайно скучно. Во время конференции в Праге два переводчика-синхрониста с венгерского понимают, что их слушает только один человек. Они начинают соперничать за внимание слушательницы. Богдан и Роза (Польша), режиссер — Милена Дутковская, 15 минут, 2017



Богдан и Роза женаты много лет. Они живут в маленькой квартире, работают поварами одной и той же школьной столовой. Они не говорят друг с другом. Роза мстит Богдану, а Богдан пакостничает в ответ. И так изо дня в день.

Короткометражки, объединенные общей темой, представит Андрей Щиголев — отборщик программы короткометражного кино Московского Международного кинофестиваля, редактор «ГЛАВКИНО» и колумнист ряда изданий, в том числе, газеты «Известия». После показа состоится обсуждение кинопрограммы.



Вход свободный.