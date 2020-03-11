Black Funk Market
В Concert Hall состоится большое танцевальное мероприятие от тульской школы брейкданса. В программе джэмы и баттлы в кругах по уличным танцам. Участники продемонстрируют несколько танцевальных направлений брейкинг, хип-хоп, локинг, паппинг, хаус.
Полная программа
18.00 Cтарт pre time.
18.30 Вводная лекция о фанке от bboy Chill a.k.a. Boogie Buffalo.
19.00 Funk Showcase — свободный Funk-Performance продолжительностью 1 мин. под музыкальный фанк-трек. Музыку каждый участник выбирает самостоятельно.
20.30 Street-Dance Funk Cyphers — открытые круги по уличным танцам.
22.30 Beautiful Ending.
Стоимость: 300−500 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
13 марта 2020, пятница
18:00
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
27 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
29 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽