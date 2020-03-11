Black Funk Market

В Concert Hall состоится большое танцевальное мероприятие от тульской школы брейкданса. В программе джэмы и баттлы в кругах по уличным танцам. Участники продемонстрируют несколько танцевальных направлений брейкинг, хип-хоп, локинг, паппинг, хаус.

Полная программа

18.00 Cтарт pre time.



18.30 Вводная лекция о фанке от bboy Chill a.k.a. Boogie Buffalo.



19.00 Funk Showcase — свободный Funk-Performance продолжительностью 1 мин. под музыкальный фанк-трек. Музыку каждый участник выбирает самостоятельно.



20.30 Street-Dance Funk Cyphers — открытые круги по уличным танцам.



22.30 Beautiful Ending.

Стоимость: 300−500 руб.