афиша
афиша
Регистрация
Black Funk Market

Black Funk Market

В Concert Hall состоится большое танцевальное мероприятие от тульской школы брейкданса. В программе джэмы и баттлы в кругах по уличным танцам. Участники продемонстрируют несколько танцевальных направлений брейкинг, хип-хоп, локинг, паппинг, хаус.

Полная программа

18.00 Cтарт pre time.

18.30 Вводная лекция о фанке от bboy Chill a.k.a. Boogie Buffalo.

19.00 Funk Showcase — свободный Funk-Performance продолжительностью 1 мин. под музыкальный фанк-трек. Музыку каждый участник выбирает самостоятельно.

20.30 Street-Dance Funk Cyphers — открытые круги по уличным танцам.

22.30 Beautiful Ending.

Стоимость: 300−500 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
13 марта 2020, пятница
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Песочная Живая сказка: Мемуары Бабы Яги
Купить билет
14 марта, суббота 19:00
Anastasya Shanti, центр йоги
 ₽  Билеты: 600 ₽
Игра
Купить билет
24 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)
Купить билет
1 апреля, среда 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Stonehand
Купить билет
27 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Хабиб
Купить билет
29 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.