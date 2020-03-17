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Концерты в честь 20-летия фестиваля авторской песни

Концерты в честь 20-летия фестиваля авторской песни

Мероприятие отменено.

20 и 21 марта в музее «Тульские древности» выступят гости фестиваля авторской песни, который ежегодно проводится в селе Монастырщино. К 20-летию фестиваля всем поклонникам авторской песни музей-заповедник «Куликово поле» приготовил подарок. До события еще два месяца, и пока оргкомитет готовит программу, с гостями и жюри фестиваля можно встретиться уже сейчас.

  • 20 марта - дуэт «Санки» из Уфы с весенней программой
  • 21 марта — московский музыкант, композитор, поэт и писатель Павел Пиковский.

Стоимость: 300 р. на каждый концерт. Забронировать билеты можно по телефону: +7 (4872) 36-16-63.

 

В 2000 году в селе Монастырщино после масштабной реставрации архитектурных памятников и благоустройства территории, переданных только созданному музею-заповеднику, началось формирование нового музейного комплекса. В здании бывшей сельской школы была открыта первая выставка «Поле русской славы», рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы установлен памятник Дмитрию Донскому и заложена аллея Памяти и Единства с мемориалами городов — участников Куликовской битвы. Уже на следующий год в Монастырщино организовали первое мероприятие — фестиваль авторской песни. И вот уже двадцать лет он собирает у Дона и Непрядвы любителей песни под гитару, ночных костров и палаток. 10 конкурсантов и 50 зрителей первой музыкальной встречи за два десятилетия выросли до сотен авторов и исполнителей, и уже тысячи голосов подпевают им на концертах.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
20 марта 2020, пятница
17:00
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21 марта 2020, суббота
17:00
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Сколот
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28 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
Купить билет
12 апреля, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Александр Домогаров
Купить билет
29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
RASA
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3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
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