Андрей Родионов и Катерина Троепольская
Творческая встреча с Андреем Родионовым, поэтом, известной личностью в литературном процессе в Москве и других городах. Андрей также известен как организатор Фестиваля видеопоэзии «Пятая нога».
Второй гость творческой встречи - Катерина Троепольская, соавтор Андрея Родионова, драматургом, директором Мастерской Дмитрия Брусникина. На встрече вы услышите стихи из программы фестиваля.
Количество мест ограничено.
Вход 300 рублей.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
27 апреля 2018, пятница
19:00