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Андрей Родионов и Катерина Троепольская

Андрей Родионов и Катерина Троепольская

Творческая встреча с Андреем Родионовым, поэтом, известной личностью в литературном процессе в Москве и других городах. Андрей также известен как организатор Фестиваля видеопоэзии «Пятая нога». 

Второй гость творческой встречи - Катерина Троепольская, соавтор Андрея Родионова, драматургом, директором Мастерской Дмитрия Брусникина. На встрече вы услышите стихи из программы фестиваля.


Количество мест ограничено.


Вход 300 рублей.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
27 апреля 2018, пятница
19:00
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