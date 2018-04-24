Андрей Родионов и Катерина Троепольская

Творческая встреча с Андреем Родионовым, поэтом, известной личностью в литературном процессе в Москве и других городах. Андрей также известен как организатор Фестиваля видеопоэзии «Пятая нога».

Второй гость творческой встречи - Катерина Троепольская, соавтор Андрея Родионова, драматургом, директором Мастерской Дмитрия Брусникина. На встрече вы услышите стихи из программы фестиваля.



Количество мест ограничено.



Вход 300 рублей.