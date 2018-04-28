Акция «Солдаты Победы»
Тульский военно-исторический музей приглашает туляков и гостей города посетить музейно-выставочный комплекс в Тульском кремле и принять участие в акции «Солдаты Победы», посвященной самому светлому для нас празднику — Дню Победы.
Участники акции оставят на карте «фронтовой треугольник» с информацией о своих ветеранах и их боевом пути. Здесь же, возле нашей «Карты Памяти» вы сможете своими руками сделать открытку или написать письмо своему фронтовику. Лучшие работы будут продемонстрированы на июньской выставке. Это акция единения с нашим прошлым, забывать которое ни в коем случае нельзя. Давайте все вместе поддержим Факел Памяти!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
1 мая 2018, вторник
10:00
2 мая 2018, среда
10:00
3 мая 2018, четверг
10:00
4 мая 2018, пятница
10:00
5 мая 2018, суббота
10:00
6 мая 2018, воскресенье
10:00
7 мая 2018, понедельник
10:00
8 мая 2018, вторник
10:00
9 мая 2018, среда
10:00
10 мая 2018, четверг
10:00
11 мая 2018, пятница
10:00
12 мая 2018, суббота
10:00
13 мая 2018, воскресенье
10:00
14 мая 2018, понедельник
10:00
15 мая 2018, вторник
10:00
16 мая 2018, среда
10:00
17 мая 2018, четверг
10:00
18 мая 2018, пятница
10:00
19 мая 2018, суббота
10:00
20 мая 2018, воскресенье
10:00
21 мая 2018, понедельник
10:00