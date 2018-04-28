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Акция «Солдаты Победы»

Акция «Солдаты Победы»

Тульский военно-исторический музей приглашает туляков и гостей города посетить музейно-выставочный комплекс в Тульском кремле и принять участие в акции «Солдаты Победы», посвященной самому светлому для нас празднику — Дню Победы.


Участники акции оставят на карте «фронтовой треугольник» с информацией о своих ветеранах и их боевом пути. Здесь же, возле нашей «Карты Памяти» вы сможете своими руками сделать открытку или написать письмо своему фронтовику. Лучшие работы будут продемонстрированы на июньской выставке. Это акция единения с нашим прошлым, забывать которое ни в коем случае нельзя. Давайте все вместе поддержим Факел Памяти!

Вход свободный.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
1 мая 2018, вторник
10:00
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2 мая 2018, среда
10:00
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3 мая 2018, четверг
10:00
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