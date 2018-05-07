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Заокский район в годы Великой отечественной войны

Заокский район в годы Великой отечественной войны

Великая Отечественная Война — самая страшная из тех, которые пережила Россия. На защиту Родины встал весь русский народ, а с первого дня сражений героизм простого советского солдата стал образцом для подражания. В рамках лекции слушателям расскажут о жителях Заокского р-на, Героях Великой Отечественной войны, тех людях, которые ценой своей жизни защищали родную землю.

Необходима предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29

Вход свободный

 

Где и когда?
Музей В.Ф. Руднева
деревня Савино, Заокский район
10 мая 2018, четверг
12:00
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