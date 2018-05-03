Треугольник надежды: письмо с фронта

Одним из самых узнаваемых символов подвига советского народа в Великой Отечественной войне является треугольное фронтовое письмо. Именно оно доносит до нас живой голос сражавшихся солдат и их близких, с надеждой ожидавших известий в тылу.

Участники мероприятия не только увидят подлинные фронтовые письма из коллекции Тульского областного краеведческого музея, но и сами зачитают их фрагменты и научатся складывать легендарный фронтовой треугольник.

Стоимость: 150 р.