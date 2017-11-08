Сухое валяние. Большой тушканчик
В ноябре завсегдатаев творческой мастерской в музее «Тульские древности» ждут новые задачи: работа с металлизированными материалами в духе выставки «Мир металла» и создание еще одного обитателя Куликова поля в технике сухого валяния. Начало встреч — в 17.00.
Ещё одна симпатичная фигурка, выполненная в технике сухого валяния, может пополнить коллекцию обитателей Куликова поля — большой тушканчик.
Занятия проведёт Екатерина Зернова.
Стоимость билета — 100 рублей.
Подробная информация и запись по телефону: +7 4872 36 16 63.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
25 ноября 2017, суббота
17:00