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Русский, которого мы не знаем…

Русский, которого мы не знаем…

Богородицкий уезд сформировался в конце XVII века из переселенцев из Калужской, Тамбовской, Рязанской и других губерний. Именно поэтому каждый крупный населённый пункт уезда имел свой традиционный костюм и свои особенности в разговорной речи. За несколько столетий различия не исчезли, а за последние десятилетия местные диалекты обогатились новыми оборотами и словами.

В рамках лекции «Русский, которого мы не знаем» состоится анализ процесса. В ней подробно будут рассмотрены примеры тульского и богородицкого говора. Мероприятие рассчитано на взрослую и детскую аудиторию.


Подробности по телефону: 8 (48761) 2−25−32


Вход свободный

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
19 июля 2018, четверг
11:00
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