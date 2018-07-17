Богородицкий уезд сформировался в конце XVII века из переселенцев из Калужской, Тамбовской, Рязанской и других губерний. Именно поэтому каждый крупный населённый пункт уезда имел свой традиционный костюм и свои особенности в разговорной речи. За несколько столетий различия не исчезли, а за последние десятилетия местные диалекты обогатились новыми оборотами и словами.

В рамках лекции «Русский, которого мы не знаем» состоится анализ процесса. В ней подробно будут рассмотрены примеры тульского и богородицкого говора. Мероприятие рассчитано на взрослую и детскую аудиторию.



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