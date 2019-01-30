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«Популярный дизайн» с Анастасией Конончук

«Популярный дизайн» с Анастасией Конончук

На мастер-классе гости изготовят декор ко Дню Святого Валентина своими руками и освоят базовые техники оформления пространства.

На мастер-классе посетители научатся:

  • скручивать гирлянду Тассел.
  • создавать композиции из шаров и цветной бумаги.
  • изготавливать бумажную хипстерскую гирлянду, попробуем сшить несколько вариантов
  • создавать тропические композиции из бумаги
  • резке вручную и на плоттере на лекции и практике Стоимость: 200 р.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
9 февраля 2019, суббота
19:00
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