«Популярный дизайн» с Анастасией Конончук
На мастер-классе гости изготовят декор ко Дню Святого Валентина своими руками и освоят базовые техники оформления пространства.
На мастер-классе посетители научатся:
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скручивать гирлянду Тассел.
- создавать композиции из шаров и цветной бумаги.
- изготавливать бумажную хипстерскую гирлянду, попробуем сшить несколько вариантов
- создавать тропические композиции из бумаги
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резке вручную и на плоттере на лекции и практике Стоимость: 200 р.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
9 февраля 2019, суббота
19:00