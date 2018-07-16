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Откровенный разговор: TOPGUN

Откровенный разговор: TOPGUN

 
18 июля, среда, в 21:00 в культурном центре Типография состоится Откровенный разговор с владельцем сети барбершопов TOPGUN Алексеем Локонцевым.
 
Поговорим о самой успешной сети в России, запущенной в Туле, о новом продукте от TOPGUN — татустудиях — и, конечно, секрете успеха.
 
О госте: Алексей Локонцев родился в Набережных Челнах, а в 14 лет переехал в Тульскую область. Он начал заниматься бизнесом во время обучения в университете. Компьютерный клуб «Бункер», в свое время гремевший на всю Тулу, — тоже его дело. В 2002 году Алексей переехал в Москву и начал работать в банке «Русский cтандарт».
 
Затем был период свадебного бизнеса — платья «Проновиас» и свадебный журнал. В 2014 году Алексей наткнулся в журнале «Форбс» на статью о барбершопах и вскоре открыл в Туле свой первый барбершоп TOPGUN.
 
Вход свободный
Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 июля 2018, среда
21:00
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