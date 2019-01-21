Лекционный кинопоказ «О, интернет! Грезы цифрового мира»
22 января в культурном центре «Типография» пройдет показ документального фильма «О, интернет! Грезы цифрового мира» (2016).
Картина погружает в прошлое, настоящее и будущее виртуального мира — от его пионеров из Калифорнийского университета до современных визионеров вроде Илона Маска.
Фильм рассказывает о том, как и почему интернет настолько кардинально изменил и продолжает менять нашу жизнь, что даже буддистские монахи, едва прервав медитацию, тут же погружаются в Твиттер.
Вход свободный, денежный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 января 2019, вторник
19:00