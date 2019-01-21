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Лекционный кинопоказ «О, интернет! Грезы цифрового мира»

Лекционный кинопоказ «О, интернет! Грезы цифрового мира»

22 января в культурном центре «Типография» пройдет показ документального фильма «О, интернет! Грезы цифрового мира» (2016).

Картина погружает в прошлое, настоящее и будущее виртуального мира — от его пионеров из Калифорнийского университета до современных визионеров вроде Илона Маска.

Фильм рассказывает о том, как и почему интернет настолько кардинально изменил и продолжает менять нашу жизнь, что даже буддистские монахи, едва прервав медитацию, тут же погружаются в Твиттер.

Вход свободный, денежный взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 января 2019, вторник
19:00
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