Лекционный кинопоказ «О, интернет! Грезы цифрового мира»

22 января в культурном центре «Типография» пройдет показ документального фильма «О, интернет! Грезы цифрового мира» (2016).

Картина погружает в прошлое, настоящее и будущее виртуального мира — от его пионеров из Калифорнийского университета до современных визионеров вроде Илона Маска.



Фильм рассказывает о том, как и почему интернет настолько кардинально изменил и продолжает менять нашу жизнь, что даже буддистские монахи, едва прервав медитацию, тут же погружаются в Твиттер.

Вход свободный, денежный взнос приветствуется.