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Мастер-класс: Тайна холодного фарфора. Брелок

Мастер-класс: Тайна холодного фарфора. Брелок

Знаете ли вы, что представляет собой холодный фарфор и какие из него можно сотворить чудеса? Нет? Тогда добро пожаловать на мастер-класс к тульской рукодельнице Наталии Томенчук (её творческий псевдоним — мадам Бох` ту)!

Наталия Аркадиевна занималась рукоделием, потом фантазийными мягкими игрушками, увлекалась декупажем и различными видами декора и имитации, также работает бутафором в музыкальном театре Веры Трофимовой.

Мастер делает сувениры и небольшие аксессуары из того, что есть под рукой, и самыми обычными и доступными инструментами. Именно этому Наталия Томенчук учит на своих мастер-классах. «Всё из ничего!» — это её девиз и название авторского цикла занятий.


Первый мастер-класс мая будет в последний раз посвящен технике «холодного фарфора». Участники сделают оригинальный брелок с тиснением. Сначала замесим фарфор из обычных компонентов, которые есть в каждом доме. Потом окрасим массу в нужный цвет, выполним тиснение подручными средствами и предадим брелочку форму! Присоединяйтесь и порадуйте себя или близких аксессуаром ручной работы!

Стоимость: взрослые — 250 р., дети — 120 р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
3 мая 2018, четверг
18:00
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