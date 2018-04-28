Мастер-класс: Тайна холодного фарфора. Брелок

Знаете ли вы, что представляет собой холодный фарфор и какие из него можно сотворить чудеса? Нет? Тогда добро пожаловать на мастер-класс к тульской рукодельнице Наталии Томенчук (её творческий псевдоним — мадам Бох` ту)!



Наталия Аркадиевна занималась рукоделием, потом фантазийными мягкими игрушками, увлекалась декупажем и различными видами декора и имитации, также работает бутафором в музыкальном театре Веры Трофимовой.



Мастер делает сувениры и небольшие аксессуары из того, что есть под рукой, и самыми обычными и доступными инструментами. Именно этому Наталия Томенчук учит на своих мастер-классах. «Всё из ничего!» — это её девиз и название авторского цикла занятий.



Первый мастер-класс мая будет в последний раз посвящен технике «холодного фарфора». Участники сделают оригинальный брелок с тиснением. Сначала замесим фарфор из обычных компонентов, которые есть в каждом доме. Потом окрасим массу в нужный цвет, выполним тиснение подручными средствами и предадим брелочку форму! Присоединяйтесь и порадуйте себя или близких аксессуаром ручной работы!

Стоимость: взрослые — 250 р., дети — 120 р.