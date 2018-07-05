Мастер-класс «Ромашка»

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. История праздника связана с легендой о святых Петре и Февронии – покровителях семьи и брака в православной традиции. С инициативой об учреждении выступили еще с середины 1990-х годов прошлого века жители древнейшего русского города Мурома - ведь мощи святых покоятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря. А в праздничный календарь его внесли в 2008 году.



В преддверии праздника музей приглашает взрослых и детей на мастер-класс по изготовлению ромашки - главного украшения, символа любви и единства всех членов семьи. Участники свяжут из пряжи оригинальный цветок на специальном приспособлении под названием «лума». Такая ромашка прекрасно подойдёт в качестве броши или заколки для волос.



Стоимость: 100 руб.

