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Мастер-класс «Ромашка»

Мастер-класс «Ромашка»

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. История праздника связана с легендой о святых Петре и Февронии – покровителях семьи и брака в православной традиции. С инициативой об учреждении выступили еще с середины 1990-х годов прошлого века жители древнейшего русского города Мурома - ведь мощи святых покоятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря. А в праздничный календарь его внесли в 2008 году.

В преддверии праздника музей приглашает взрослых и детей на мастер-класс по изготовлению ромашки -  главного украшения, символа любви и единства всех членов семьи. Участники свяжут из пряжи оригинальный цветок на специальном приспособлении под названием «лума».  Такая ромашка прекрасно подойдёт в качестве броши или заколки для волос.

Стоимость: 100 руб.
 

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
7 июля 2018, суббота
13:30
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