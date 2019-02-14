Мастер-класс «Простые способы плетения»

Вторая встреча нового курса посвящена простым способам плетения. Они бесконечно разнообразны и очень полезны в творчестве. На мастер-классе ученики узнают о северных и южных особенностях ремесла, познакомятся с разными видами более сложного плетения — полутканья.

Тульская мастерица Екатерина Зернова поделится и некоторыми хитростями: как ускорить процесс плетения, какие материалы можно использовать и как можно украсить плетеное изделие. Особое внимание будет уделено историчности разных вариантов плетения.



Стоимость: 100 р.