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Мастер-класс «Простые способы плетения»

Мастер-класс «Простые способы плетения»

Вторая встреча нового курса посвящена простым способам плетения. Они бесконечно разнообразны и очень полезны в творчестве. На мастер-классе ученики узнают о северных и южных особенностях ремесла, познакомятся с разными видами более сложного плетения — полутканья.

Тульская мастерица Екатерина Зернова поделится и некоторыми хитростями: как ускорить процесс плетения, какие материалы можно использовать и как можно украсить плетеное изделие. Особое внимание будет уделено историчности разных вариантов плетения.


Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
15 февраля 2019, пятница
17:00
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