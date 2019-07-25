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Мастер-класс по сценическому танцу контемпорари

Мастер-класс по сценическому танцу контемпорари

Театр-студия современного танца «Силентиум» приглашает на мастер-класс по сценическому танцу контемпорари для новичков.

В 14.00 состоится занятие для детей 5−8 лет. Юные участники не просто разучат движения под музыку, а ещё и научатся понимать танец, быть с ним на «ты» и попросту влюбиться в это искусство.

В 15.00 пройдет занятие для участников старше 16 лет. Занятие соединит в себе все приятное, что есть в современной хореографии:

  • Скиннер-релиз — освобождение от стресса, от ненужных стереотипов в нашем теле, от предвзятого отношения к тому, что, как нам кажется, Танцоры освобождаются от страха неуклюжести, неповоротливости.
  • Освобождение от представления, что наше тело не создано для танца;
  • Соматик — изучение взаимосвязи в человеческом теле, влияние сознания на функции и строение телесных тканей, концепция целостности тела, ума и духа.

Дополнительная информаци по телефону +7 (962) 275-10-33.

Где и когда?
Силентиум
Тула, Тульского рабочего полка 96/3
3 августа 2019, суббота
14:00
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3 августа 2019, суббота
15:00
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